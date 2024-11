Espanha vence Dinamarca e termina em 1º do grupo na Liga das Nações

A Espanha venceu a Dinamarca por 2 a 1 nesta sexta-feira (15), em Copenhague, e se classificou para as quartas de final da Liga das Nações da Uefa com o primeiro lugar do Grupo 4.

A vitória da 'Roja' foi construída com os gols de Mikel Oyarzabal (14') e Ayoze Pérez (57'), enquanto Gustav Isaksen (83') descontou para os dinamarqueses na reta final.

Oyarzabal, que marcou seu 13º gol em 41 jogos pela seleção, fez história ao se tornar o primeiro jogador da Real Sociedad a ser capitão titular da Espanha em um jogo oficial desde Luis Arconada, há 39 anos.

Agora, a 'Roja' viajará a Tenerife, onde vai enfrentar a já eliminada Suíça na próxima segunda-feira para cumprir tabela. E a Dinamarca, por sua vez, disputará a segunda posição da chave em confronto direto com a Sérvia.

Antes do jogo, foi respeitado um minuto de silêncio no Parken Stadion em homenagem às vítimas das inundações na região espanhola de Valência, que deixaram mais de 200 mortos.

A má notícia para es espanhóis foram as lesões do meia Alejandro Baena, que sentiu um problema na perna no início do segundo tempo, e do volante Martín Zubimendi, também substituído por problemas físicos nos minutos finais.

