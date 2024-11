SUV de shopping? Aventureira transforma Jeep Compass para cruzar o Alasca

Criticado por alguns por supostamente não lidar muito bem com barro e lama, o Jeep Compass tem um exemplar que coloca por terra a pecha de "SUV de shopping" e deverá cruzar o inóspito e gelado Alasca.

Adaptado com um série de modificações em relação ao modelo original e já testado em trilhas variadas, esse Jeep pertence à empresária carioca Katharina Holmes Brazil, moradora da capital paulista há 11 anos e apaixonada por aventuras off-road.

Katharina conta que a jornada está prevista para começar em julho de 2025, quando ela deverá partir do Brasil ao volante do seu Jeep rumo ao Alasca, território pertencente aos Estados Unidos.

A expectativa é de terminar a viagem oito meses depois, com o retorno a São Paulo - justamente na época do seu aniversário de 50 anos.

O Compass da aventureira é do modelo 2019 e da versão Trailhawk, a mais robusta, que vem de fábrica equipada com motor 2.0 turbodiesel de 170 cv e tração 4x4 com reduzida.

Transformação radical

Imagem: Arquivo pessoal

Em entrevista ao UOL Carros, Katharina conta que a ideia de transformar seu Compass em uma máquina de aventura nasceu desde antes de ela comprar o SUV, em 2019.

Para vivenciar as várias viagens que já fez com o carro, e também para enfrentar os rigores do Alasca, Katharina implementou uma série de modificações mele.

A suspensão original foi substituída por um sistema de maior curso, permitindo que o veículo vença obstáculos com maior facilidade.

Os amortecedores off-road da Bilstein são outra alteração, assim como pneus todo-terreno BF Goodrich com medidas 225/65 R17 - com banda de rodagem feita para rodar na lama e maior altura, ele proporcionam tração em terrenos escorregadios e irregulares.

Imagem: Arquivo pessoal

Além disso, a instalação de um snorkel permite que o motor respire ar limpo, mesmo em travessias de rios, enquanto um guincho elétrico oferece segurança extra em situações de atolamento.

A proteção da parte inferior do veículo foi reforçada com placas de aço, evitando danos em eventuais impactos em rochas e troncos.

"A SFI Chips fez um remapeamento específico para meu carro, elevando a potência em cerca de 40 cv, pois ele está bem mais pesado que um original. Também instalei rádio para comunicações e internet por satélite da Starlink. Vou fazer ainda algumas alterações relativas à energia auxiliar e ao arrefecimento do motor", relata.

Os gastos com a preparação já superam o valor do carro, o que dá hoje cerca de R$ 250 mil.

"O Alasca sempre foi um sonho meu. É um lugar remoto e selvagem, que exige muito do veículo e do aventureiro. Meu Compass está preparado para tudo isso", afirma Katharina.

Currículo de aventuras

Imagem: Arquivo pessoal

A aventureira já possui vasta experiência em trilhas e expedições, inclusive se capacitando como socorrista e resgatista. Também já participou de grandes eventos como o Rally dos Sertões.

O roteiro da expedição ao Alasca ainda está sendo finalizado, mas Katharina adianta que pretende explorar as áreas mais remotas do território localizado no extremo norte do continente americano, incluindo a famosa Rodovia Dalton.

A jornada, segundo ela, será marcada por desafios como longas distâncias, temperaturas extremas, terrenos acidentados e a necessidade de autossuficiência.

Jornada de superação

A jornada de Katharina pelo Alasca é mais do que apenas uma aventura off-road.

É, segundo ela, uma história de superação e empoderamento feminino. A brasileira enfrenta ainda diversos desafios para transformar seu sonho em realidade, desde a obtenção de patrocínios até a adaptação do veículo para as condições extremas do Alasca.

"Duas coisas foram bem complicadas de quebrar no início do projeto: o fato de ser mulher e o preconceito com o carro para esse uso. Quero mostrar para as mulheres que é possível realizar seus sonhos, mesmo que pareçam impossíveis. A aventura está ao alcance de todos, basta ter determinação e planejamento", conclui.

