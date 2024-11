'Sonic boom': tremor em SP e MG pode não ter vindo do solo, mas do ar

Moradores de cidades no interior de São Paulo e sul de Minas Gerais relataram ter sentido tremores de terra na noite de sábado (9). A causa, porém, pode não ter vindo do solo, mas do ar, segundo especialistas: um estrondo sônico causado por avião.

O que aconteceu

Na noite de sábado, moradores entre Barretos (SP) e Lavras (MG) relataram tremores inesperados no solo. Os registros começaram por volta das 22h15, variando até 22h45, com relatos vindos de uma extensão de 350 km, segundo Bruno Collaço, sismólogo do Centro de Sismologia da USP. "Recebemos mais de 40 relatos de pessoas que sentiram o tremor", afirmou ele, reforçando que a variação nos horários se deve à percepção individual dos moradores.

Os relatos incluem detalhes do que as pessoas sentiram no momento do estrondo. "O lustre que fica em cima do balcão na cozinha estava balançando levemente", escreveu Danilo, de Três Pontas (MG). "Estava sentado no sofá, senti ele vibrar (como se um celular estivesse vibrando debaixo da espuma do sofá). Foi muito rápido. Fiquei esperando o registro nos sites que informam tremores, mas não apareceu nada", reportou Valcir A., de Poços de Caldas (MG).

A análise preliminar dos relatos descartou a possibilidade de um tremor de terra. Segundo Collaço, um evento natural dessa magnitude teria sido captado nas estações sismográficas da região. "A única coisa que podemos afirmar sobre esse episódio é que não se trata de um tremor de terra", enfatizou. A extensão dos relatos chamou atenção dos especialistas, levando-os a considerar outras hipóteses, como a de um "sonic boom", explosão sônica causada pela passagem de uma aeronave supersônica.

Esse tipo de fenômeno, explicou Collaço, ocorre quando um objeto ultrapassa a velocidade do som no ar. "Quando isso acontece, cria-se uma onda de choque que se propaga rapidamente até a superfície, podendo ser sentida como um tremor", detalhou. Para chegar a essa hipótese, o Centro de Sismologia fez um cálculo estimado da velocidade. Ao dividir os horários e as posições dos relatos em duas regiões, uma próxima de Lavras/MG e outra no interior de SP, foi possível estimar a velocidade de 400 m/s, equivalente à de um avião supersônico.

A duração e o tipo de estrondo também diferenciam o "sonic boom" de um tremor sísmico. Segundo o especialista, o efeito de ondas de choque gerado pelo "sonic boom" é breve, com vibrações que duram pouco tempo. "Muitas vezes, as pessoas relatam ouvir estrondos semelhantes a um trovão antes de sentirem o tremor," disse Collaço. Em contraste, terremotos produzem ondas que costumam vibrar por períodos mais longos. Segundo a Nasa, um estrondo sônico gera um ruído em torno de 110 decibéis, o que é quase tão alto quanto um trovão ou uma explosão.

Fatores como velocidade e altitude influenciam o impacto de um "sonic boom". A velocidade mínima para sua ocorrência é de 1.235 km/h ao nível do mar, variando conforme a altitude da aeronave. "Quanto mais próxima do solo a aeronave estiver, mais intenso será o efeito sentido na superfície", afirmou o sismólogo.

Collaço esclareceu que não houve contato com a Aeronáutica para averiguar a presença de voos supersônicos na área, e não há protocolos específicos para investigar "sonic booms" junto à FAB. Segundo ele, esses eventos, embora desconfortáveis, não têm potencial para provocar danos estruturais. "Praticamente não há chance de causarem problemas sérios", ponderou.

Procurada, a Força Aérea Brasileira informou não haver registro de passagem de aeronave supersônica na região e nos horários citados pelos moradores.

Para orientar a população, o Centro de Sismologia mantém uma cartilha sobre como agir em casos de tremores. A cartilha está disponível no site da instituição, que também recebe relatos de eventos pela plataforma "Sentiu Aí?". Sobre a confirmação de um "sonic boom" como causa, apenas autoridades competentes podem verificar a origem de exercícios aéreos.

Curiosidades sobre os estrondos sônicos: