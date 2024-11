Pacientes de Covid longa tentam se adaptar em meio a poucas chances de recuperação

Por Jennifer Rigby e Julie Steenhuysen

LONDRES (Reuters) - Há certas frases que Wachuka Gichohi acha difícil ouvir depois de passar quatro anos vivendo com Covid-19 longa, marcada por fadiga debilitante, dor, ataques de pânico e outros sintomas tão graves que ela temia morrer da noite para o dia.

Entre as frases estão declarações normalmente inócuas, como: "Sinta-se melhor logo" ou "Desejo-lhe uma recuperação rápida", disse a empresária queniana, balançando a cabeça.

Gichohi, de 41 anos, sabe que essas frases são bem-intencionadas. "Acho que você tem que aceitar que, para mim, isso não vai acontecer."

Estudos científicos recentes lançam uma nova luz sobre a experiência de milhões de pacientes como Gichohi. Eles sugerem que quanto mais tempo uma pessoa fica doente, menores são suas chances de se recuperar totalmente.

A melhor janela para a recuperação é nos primeiros seis meses após contrair a Covid-19, com melhores chances para as pessoas cuja doença inicial foi menos grave, bem como para aquelas que foram vacinadas, concluíram pesquisadores do Reino Unido e dos Estados Unidos. As pessoas cujos sintomas duram entre seis meses e dois anos têm menor probabilidade de se recuperar totalmente.

Para os pacientes que estão lutando há mais de dois anos, a chance de uma recuperação completa "será muito pequena", disse Manoj Sivan, professor de medicina de reabilitação da Universidade de Leeds e um dos autores das conclusões publicadas na The Lancet.

Sivan afirmou que isso deve ser chamado de "Covid longa persistente" e entendido como as condições crônicas da encefalomielite miálgica/síndrome da fadiga crônica ou fibromialgia, que podem ser características da Covid longa ou fatores de risco para ela.

A Covid-19 longa, definida como sintomas que persistem por três meses ou mais após a infecção inicial, envolve uma constelação de sintomas que vão desde a fadiga extrema até a névoa cerebral, falta de ar e dor nas articulações.

Pode variar de leve a totalmente incapacitante, e não há testes de diagnóstico ou tratamentos comprovados, embora os cientistas tenham progredido nas teorias sobre quem está em risco e o que pode causar isso.

Um estudo britânico sugeriu que quase um terço das pessoas que relataram sintomas em 12 semanas se recuperou após 12 meses. Outros, especialmente entre os pacientes que haviam sido hospitalizados, mostram taxas de recuperação muito mais baixas.

Em um estudo conduzido pelo Office for National Statistics do Reino Unido, dois milhões de pessoas relataram sintomas de Covid longa em março passado. Aproximadamente 700.000, ou 30,6%, disseram que apresentaram os primeiros sintomas pelo menos três anos antes.

Globalmente, estimativas aceitas sugerem que entre 65 milhões e 200 milhões de pessoas têm Covid-19 longa. Isso pode significar que entre 19,5 milhões e 60 milhões de pessoas enfrentam anos de deficiência com base nas estimativas iniciais, disse Sivan.

Estados Unidos e alguns outros países, como a Alemanha, continuam a financiar pesquisas sobre a Covid-19 longa.

No entanto, mais de duas dúzias de especialistas, defensores de pacientes e executivos farmacêuticos disseram à Reuters que o dinheiro e a atenção para a doença estão diminuindo em outros países ricos que tradicionalmente financiam estudos em larga escala. Em países de baixa e média renda, nunca houve.

"A atenção mudou", disse Amitava Banerjee, professor da University College London, que co-lidera um grande estudo de medicamentos reaproveitados e programas de reabilitação.

Ele afirma que a Covid-19 longa deve ser vista como uma doença crônica que pode ser tratada para melhorar a vida dos pacientes, em vez de curada, como as doenças cardíacas ou a artrite.

(Reportagem de Jennifer Rigby, em Londres, e Julie Steenhuysen, em Chicago; reportagem adicional de Ahmed Adoulenein, em Washington)