BCE reduzirá juros à medida que inflação convergir para meta, diz vice-presidente

MADRI (Reuters) - O Banco Central Europeu está no caminho certo para reduzir ainda mais a taxa de juros, uma vez que dados recentes da zona do euro mostram que a inflação está no caminho certo para atingir a meta de 2% da instituição, disse o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, nesta quinta-feira.

Em um evento bancário em Madri, De Guindos disse que, se a inflação estiver efetivamente convergindo para a meta e as projeções do BCE estiverem sendo cumpridas, "evidentemente o viés e a evolução da política monetária, além do que ocorrer em dezembro ou janeiro, serão adequados".

O BCE reduziu a taxa de juros em 25 pontos-base para 3,25% no mês passado - seu terceiro corte este ano.

As autoridades estão agora debatendo até que ponto os juros devem cair e como sinalizar seus planos aos investidores.

De Guindos disse que as notícias recentes sobre a inflação na zona do euro foram "boas", embora os dados econômicos não tenham sido "tão bons".

"A inflação caiu bastante, todos os indicadores do núcleo da inflação estão indo na direção certa... mas há um elemento de incerteza agora sobre os serviços."

(Por Jesús Aguado e Emma Pinedo)