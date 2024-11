Wall Street sobe após dados de inflação manterem intactas esperanças de corte de taxas do Fed

Por Purvi Agarwal e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street tinham altas modestas nesta quarta-feira depois que dados de inflação de preços ao consumidor em linha com o esperado mantiveram intacta a expectativa de que o Federal Reserve dos EUA fará outro corte na taxa de juros em dezembro.

O índice de preços ao consumidor subiu 0,2% em outubro, pelo quarto mês consecutivo, informou o Departamento do Trabalho, e avançou 2,6% em uma base anual. Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o IPC aumentou 0,3% em outubro.

Os números vieram em linha com as previsões dos economistas. Os futuros do índice de ações dos EUA reverteram as perdas iniciais após os dados.

"O mercado já está um pouco preocupado com as possibilidades inflacionárias para 2025 sob uma nova administração", disse Ross Mayfield, estrategista de investimentos da Baird.

"O fato de que (o IPC) ficou dentro do esperado (...) dá aos mercados uma chance de respirar e se concentrar em outras coisas que o têm movido ultimamente."

As expectativas de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros na reunião de dezembro do Fed saltaram para 82% após os dados, de cerca de 58%, de acordo com o CME FedWatch.

O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, disse em uma entrevista à Bloomberg TV estar confiante de que a inflação está caindo, observando que os dados do IPC "confirmam" essa trajetória descendente.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,22%, para 44.009,23 pontos, o S&P 500 avançava 0,14%, para 5.992,32 pontos, e o Nasdaq Composite tinha variação positiva de 0,09%, para 19.298,74.

As empresas de baixa capitalização sensíveis a taxas, monitoradas pelo índice Russell 2000, saltavam 0,9%, enquanto o setor imobiliário ganhava 1,3%.

O índice de referência era impulsionado por ações de consumo discricionário, puxadas por um salto de 4% da fabricante de veículos elétricos Tesla depois que Trump nomeou o CEO Elon Musk como co-líder de um recém-criado Departamento de Eficiência Governamental.

As ações de serviços de comunicação caíam 0,5%, prejudicadas pela Meta Platforms. Um juiz determinou que o proprietário do Facebook enfrentará um julgamento antitruste sobre suas aquisições do Instagram e do WhatsApp.

Todos os três principais índices fecharam em baixa na terça-feira, também pressionados pelo aumento dos rendimentos do Treasuries devido às expectativas de que as políticas do presidente eleito Donald Trump possam exacerbar a inflação. O rendimento de referência do Tesouro de 10 anos recuou para menos de 4,4% após os dados do IPC de quarta-feira.