Make leve e proteção solar: como pó compacto Episol entrou na minha rotina

Por conta de alguns bronzeamentos sem protetor solar no passado, ganhei algumas manchinhas no rosto —e não quero de jeito nenhum aumentar a coleção— por isso, não abro mão do uso diário, mesmo que eu passe o dia inteiro dentro de casa.

Adoro protetores com cor, e me surpreendi quando encontrei esse que vêm em formato de pó compacto: o Episol Color, da Mantecorp Skincare, conta com FPS 50, ou seja, oferece proteção intensa à pele, e ainda deixa um efeito incrível.

O que eu gostei

Textura aveludada. Sem exagero, o pó compacto Episol Color é o mais macio e suave que já experimentei na vida. A pele fica extremamente sedosa ao toque e com uma aparência divina.

Alta cobertura. O pó deixou a minha pele uniformizada, com efeito matte, e ainda cobriu todas as manchinhas e vasinhos aparentes. Vantagem extra: achei que deu uma bela disfarçada nas olheiras.

Longa duração. O produto tem efeito antioleosidade e reduz o brilho por até seis horas. Minha pele é do tipo sensível e normal a seca, então o aspecto brilhante, até mesmo na chamada zona T, não é um problema.

Porém, notei que o pó compacto Episol Color fixou pra valer e durou boa parte do dia— o que é excelente para proteger contra a ação dos raios UVA e UVB, da luz visível e da radiação infravermelha. Inclusive, usei em dias bem quentes, de muito sol, e não senti em nenhum momento o pó "derreter".

Fácil de aplicar. Ele espalha bem e com uma quantidade pequena já dá para cobrir todo o rosto e pescoço.

Pontos de atenção

Poucos tons. O produto da Episol Color está disponível em apenas cinco tonalidades e não contempla a diversidade brasileira. São elas: pele extra clara (FPS 50), pele clara (FPS 30 e 50), pele morena (FPS 30 e 50), morena mais (FPS 50) e negra (FPS 50).

Esponja. Como todo estojo de pó facial, o produto conta com esponja acoplada fina e de superfície lisa para aplicação. Embora ela deslize facilmente sobre a pele, para contemplar cantinhos como as abas do nariz e a região das olheiras, o ideal é usar uma espoja do tipo gota para espalhar melhor.

Custo-benefício. Tenho consciência de que não se trata de um produto de valor acessível para todo mundo, mas acredito que seja compensador se você levar em conta que protetores solares com FPS elevado são mais caros e que a textura em pó age também como uma maquiagem.

O que mudou para mim?

Funcionalidade. Eu costumo usar make leve no dia a dia e poder contar com um protetor com FPS 50 em textura de pó facial ajuda muito, ao contrário das versões em bisnaga que, em geral, exigem um acabamento em pó para aplicar a maquiagem por cima.

Praticidade. A embalagem — estojo com espelho — é ideal para levar na bolsa e, caso seja necessário, fazer um retoque ao longo do dia.

Leveza. Apesar da ótima cobertura, considero que o resultado de pele matte é sutil e não fica pesado no rosto. É como se eu tivesse aplicado uma base bem levinha e de resultado natural.

Para quem eu indico o produto

O pó compacto Episol Color é ideal para quem dá preferência a protetores solares faciais com cor. Com FPS 50, tem longa duração e efeito matificado, deixando a pele uniformizada e bem protegida.

Segundo a fabricante, por ter ação antioleosidade e antibrilho é recomendado principalmente para quem tem pele oleosa. Entre as mais de 2.700 avaliações na Amazon, por exemplo, boa parte sinaliza os bons resultados contra a oleosidade. O resultado é o de uma maquiagem sutil, com boa cobertura, o que pode agradar quem curte uma make leve no dia a dia.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.