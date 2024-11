Eletrobras firma parceria para produção de hidrogênio verde no Brasil e venda à Europa

SÃO PAULO (Reuters) - A Eletrobras, a alemã SEFE e a EnerTech, do Kuwait, firmaram um acordo para a produção de até 200.000 toneladas de hidrogênio verde no Brasil para ser comercializado na Europa a partir de 2030, de acordo com comunicado divulgado nesta quarta-feira, quando foi assinado um contrato em Berlim.

As empresas assinaram um Acordo de Estudo Conjunto (JSA, na sigla em inglês) para o desenvolvimento de um projeto no Brasil, que usará energia gerada pelas usinas hidrelétricas da Eletrobras para produzir hidrogênio verde a ser comercializado inicialmente na Alemanha e depois para outras partes da Europa.

A Eletrobras será a fornecedora de energia renovável do projeto, enquanto a EnerTech ficará responsável por desenvolver a infraestrutura de produção.

Já a SEFE (Securing Energy for Europe) ficará responsável pela comercialização da molécula renovável na Europa e também responderá pelo transporte da amônia verde do Brasil para Alemanha. A partir de lá, ela distribuirá o hidrogênio verde por meio de sua infraestrutura dedicada.

As três empresas serão coproprietárias dos ativos de produção, em uma parceria de longo prazo, segundo a Eletrobras.

A parceria está inserida no objetivo da elétrica brasileira de se tornar líder na transição energética, afirmou a empresa.

"Esta assinatura tem uma representatividade especial para a Eletrobras, pois simboliza o investimento em uma tecnologia que enxergamos como fundamental para o futuro: o hidrogênio verde", disse o presidente da Eletrobras, Ivan Monteiro, em nota.

Ele ressaltou que a companhia está engajada no desenvolvimento do produto com o objetivo de torná-lo um "pilar em nossa oferta de soluções limpas e renováveis".

Detalhes financeiros do projeto não foram divulgados.

(Por Letícia Fucuchima)