BID vai ampliar financiamento climático anual para R$ 65,2 bilhões até 2030

O BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) afirmou que aumentará seu foco em sustentabilidade climática e ambiental na América Latina e Caribe. O primeiro passou anunciado nesta quarta-feira (13) prevê o investimento anual de US$ 11,3 bilhões (equivalente a R$ 65,2 bilhões na cotação atual) em financiamento climático anual na região até 2030.

O que aconteceu

BID planeja atingir 50% em financiamento verde e climático. Para isso, o BID Invest, braço da instituição para o setor privado, projeta aportes de 60%, incluindo a mobilização de capital privado, para aumentar a ação climática na América Latina e Caribe

Projeções estão alinhadas com os compromissos das instituições. Segundo o BID, os valores foram apresentados na elaboração de um Quadro de Impacto, incluindo a entrega de US$ 25 bilhões (R$ 144,25 bilhões) para adaptação e financiamento de duplo propósito entre 2024 e 2030.

Somente em 2023, o BID investiu R$ 43,27 bilhões para o financiamento climático. O total referente a US$ 7,5 bilhões foi dedicado pelas instituições para estabelecer as bases para a resiliência climática de longo prazo. "Essas projeções destacam a determinação do BID e do BID Invest de ampliar a ação climática na América Latina e Caribe", disse Jordan Schwartz, vice-presidente executivo do BID.

Estamos dando passos concretos para assegurar que nossos recursos gerem progressos reais, focando nas regiões que mais precisam deles e construindo resiliência onde ela importa.

Jordan Schwartz, vice-presidente executivo do BID

Instituição também mira o desenvolvimento econômico da região. O BID e o BID Invest estão trabalhando para impulsionar investimentos, criação de empregos e resiliência em toda a América Latina e Caribe por meio de programas regionais, a exemplo do Amazônia Sempre, One Caribbean e América en el Centro, que integram políticas climáticas e conservação da biodiversidade.