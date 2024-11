Vinci: quem é a nova dona do Outback, Abbraccio e Aussie Grill no Brasil?

A Bloomin's Brands, responsável pelas redes de restaurantes Outback Steakhouse, Abbraccio e Aussie no Brasil, vendeu 67% de suas operações para a Vinci Partners, uma das gestoras líderes em ativos alternativos na América Latina, que se tornou sócia controladora das marcas. A Bloomin's, que está presente no país desde 1997, a partir de agora terá uma participação de 33%.

O que aconteceu

O objetivo da venda é impulsionar o processo de expansão das três marcas em parceria da Vinci. A companhia tem um longo histórico na indústria de alimentação, com investimentos em marcas como Burger King, Domino's e Camarada Camarão.

Estamos muito entusiasmados com a sociedade que estamos construindo com a Bloomin' Brands, especialmente pelo fato de que o Outback é uma marca icônica que faz parte da vida dos brasileiros há quase três décadas, com uma proposta de valor e atendimento ao cliente que dificilmente encontramos em outras operações no Brasil.

Carlos Eduardo Martins, Co-Chefe de Private Equity da Vinci.

De acordo com a Vinci, eles planejam dar continuidade ao plano de expansão das marcas em todo Brasil. A empresa também promete apoiar o time de gestão atual, que segundo eles, vem fazendo um trabalho excepcional nos últimos anos.

O acordo foi assinado em 6 de novembro e deverá ser concluído antes de finalizar 2024. A Bloomin's Brands foi vendida por R$ 1,4 bilhão, aproximadamente US$ 243 milhões.

O valor da negociação será pago em duas parcelas, sendo 52% na data de fechamento e 48% no primeiro aniversário da operação. Na divulgação dos resultados globais da companhia, a Bloomin' Brands informou também que existe a possibilidade de venda da participação do restante da rede em 2028.

Pierre Berenstein, Vice-Presidente Executivo de Estratégia Global de Clientes e Brasil da Bloomin' Brands, comemorou a parceria. Ele também reforçou que irão continuar com uma participação relevante na rede de restaurantes: "Estamos felizes por ter encontrado um formato junto à Vinci para maximizar os objetivos de curto prazo da Bloomin' Brands e, ao mesmo tempo, manter nosso compromisso de longo prazo com o Brasil. Seguiremos sendo um acionista relevante e pretendemos continuar levando hospitalidade, alta qualidade e a experiência única reconhecida pelos nossos clientes", disse o e ex-CEO das operações brasileiras até 2023.

A Bloomin' Brands é uma das maiores empresas de restaurantes de casual dining do mundo. Ela possui e opera mais de 1.450 restaurantes em 46 estados dos EUA, Guam e outros 13 países com unidades franqueadas, como é o caso do Brasil.

Fundada em 2009, a Vinci Partners é uma plataforma líder de investimentos alternativos no Brasil. A companhia atual em diversos segmentos. Seus negócios incluem private equity, ações públicas, imóveis, crédito privado, infraestrutura, situações especiais e outros produtos, com um comitê de investimentos independente e processo de tomada de decisão próprio.

Desde 2004, o time de private equity da Vinci já investiu mais de R$ 5 bilhões em parceria com diferentes agentes de mercado, como empreendedores, investidores financeiros ou empresas multinacionais. Eles também são os responsáveis por oferecer serviços de consultoria para empresas brasileiras de médio porte, em processos pré-oferta pública inicial (pré-IPO), fusões e aquisições.

Em outubro de 2024, a Vinci anunciou o fechamento da fusão com a Compass, uma das principais gestoras independentes de ativos da América Latina. Dessa negociação surgiu uma gestora de ativos alternativos de serviço completo para a América Latina. Em junho de 2024, a Vinci possuía mais de US$ 52 bilhões em ativos sob gestão.