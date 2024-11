Tales: declaração de Hugo Motta sobre PEC da escala 6x1 é preocupante

É "preocupante" a declaração de Hugo Motta (Republicanos-PB), provável sucessor de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara dos Deputados, a respeito da PEC que quer discutir o fim da escala 6x1, avaliou o colunista Tales Faria no UOL News desta terça-feira (12).

Isso porque Motta afirmou que o "preocupa muito" o movimento criado nas redes sociais a favor da PEC. "Nós temos que ouvir os dois lados, para que, a partir daí, nós não venhamos a ter o avanço de uma pauta que possa amanhã ser danosa ao país", declarou o deputado em um almoço com empresários em Brasília hoje.

Para Tales Faria, Motta pode estar indicando um possível engessamento do assunto na Câmara se ele chegar ao poder.

Me preocupa muito a declaração do Hugo Motta, provável futuro presidente da Câmara - está com apoio de todo mundo, incluindo o PT e os partidos de esquerda. Ele é do centrão e está colocando que está 'muito preocupado' com o projeto. Tenho medo que essa discussão seja embargada.

O presidente da Câmara tem a obrigação de pegar esse projeto e instaurar a Comissão [Especial] —as PECs não passam por uma, duas comissões, são feitas comissões para aquela votação, para discutir aquele assunto.

É interessante que nesse caso seja instaurada a comissão e que se discuta essa emenda constitucional.

Tales Faria

