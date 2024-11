Spirit Airlines se prepara para pedir recuperação judicial, segundo Wall Street Journal

(Reuters) - A Spirit Airlines está se preparando para pedir recuperação judicial após as negociações para fusão com a Frontier Airlines fracassarem, segundo uma reportagem do Wall Street Journal publicada nesta terça-feira, que cita fontes.

As ações da empresa caíam 39%, a 1,8 dólar, no pós-mercado dos Estados Unidos. Os papéis recuam quase 80% no ano, enquanto o índice do setor do S&P 500 salta 52%.

A companhia aérea de baixo custo está em discussões avançadas com bondholders para elaborar um plano de recuperação judicial que tenha o apoio da maioria dos credores, segundo a reportagem.

A Spirit está preparando apresentar um pedido de recuperação judicial dentro de algumas semanas, acrescentou a reportagem.

No mês passado, o Wall Street Journal disse em uma outra reportagem que a Frontier Airlines estava explorando fazer uma proposta pela Spirit. No entanto, a Frontier decidiu não avançar com a fusão neste momento, esclareceu a reportagem do WSJ desta terça-feira.

A empresa não respondeu de imediato a um pedido de comentário da Reuters.

A companhia aérea sediada em Dania Beach, na Flórida, vem perdendo dinheiro apesar da forte demanda por viagens. Ela não conseguiu registrar lucro em cinco dos últimos seis trimestres, levantando dúvidas sobre sua capacidade de administrar os vencimentos de dívida, que estão próximos.

Em outubro, a Spirit informou que dispensaria cerca de 330 pilotos em 31 de janeiro, parte de seus esforços para cortar custos e fortalecer suas finanças.

A empresa também está vendendo 23 aeronaves Airbus mais antigas por 519 milhões de dólares. Estima-se que a venda proporcionará 225 milhões de dólares de liquidez no próximo ano.

(Reportagem de Aishwarya Jain em Bengaluru)