NBB ao vivo na sua TV é no Canal UOL: São Paulo entra em quadra hoje

Agora, você pode acompanhar as emoções do melhor campeonato de basquete do país na sua TV, pelo Canal UOL, que desde a semana passada tem uma programação 24 horas por dia nas principais operadoras por assinatura e streaming.

O UOL vai transmitir jogos ao vivo da NBB toda segunda-feira, durante a temporada regular, e hoje (11) é dia do São Paulo entrar em quadra.

O Tricolor enfrenta o Farma Conde/São José Basketball, às 19h30, e a nossa transmissão começa às 19h10, logo após o UOL News. A narração da partida disputada em São José dos Campos (SP) será de Gerson Júnior e os cometários, do ex-jogador e colunista do UOL Esportes Gustavinho Lima.

Canal UOL na TV

O Canal UOL fez a sua estreia em algumas das principais operadoras de TV por assinatura e streaming nesta semana: Oi TV, TVRO Embratel, Zapping, Vivo TV e UOL Play

Os assinantes podem acompanhar os programas que já eram transmitidos pela home-page do UOL, pelos canais do YouTube do UOL diretamente na TV, com uma grade de programação linear.

A emissora ficará no ar 24 horas por dia, sete dias por semana, com uma programação capitaneada por um time de apresentadores e jornalistas que reúne algumas das vozes mais relevantes do país, como como Fabíola Cidral, Diego Sarza, Leonardo Sakamoto, Leão Lobo, Chico Barney, Juca Kfouri, entre outros.

Eles irão representar o jornalismo profissional e o entretenimento de qualidade. Ao todo, o Canal UOL promete exibir cerca de 40 atrações em sua grade.



O Canal UOL já está disponível nas seguintes operadoras de TV por assinatura e streaming: