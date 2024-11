Nikolas Ferreira é criticado não redes por não apoiar fim da escala 6x1

Deputado mais votado do país em 2022, Nikolas Ferreira (PL-MG) vem sendo cobrado em suas redes sociais por não ter manifestado apoio à PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. A proposta, lançada pelo PSOL, está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais neste fim de semana.

O que aconteceu

Deputada Erika Hilton (PSOL-SP) anunciou que iria apresentar uma PEC para acabar com a escala 6x1. Modelo de seis dias de trabalho para um de descanso está previsto nas regras da CLT (consolidação das leis trabalhistas), mas a deputada decidiu encampar um projeto para acabar com esse modelo o que tem causado repercussão nas redes sociais nos últimos dias.

Até o momento, a deputada reuniu somente 71 assinaturas para apoiar o texto. São necessárias 171 assinaturas para a PEC ser apresentada oficialmente na Câmara e começar a tramitar. Até o momento, porém, a maioria dos deputados que apoia a iniciativa são do PT e do PSOL.

A repercussão da iniciativa, porém, já levou aos seguidores de Nikolas Ferreira, um dos expoentes da direita, a criticarem ele publicamente. "Votei em você. Trabalho na escala 6x1 e fiquei muito decepcionado com sua posição nesse tema", afirmou um seguidor em uma postagem no Instagram de Nikolas neste domingo. Uma seguidora foi ainda mais dura: "Deixando de seguir!! Vai trabalhar 6x1 também?!!".

Proposta de vereador

Iniciativa encampada por Érika Hilton é baseada em proposta do vereador eleito do PSOL. Rick Azevedo foi o vereador mais votado da sigla neste ano e vai ocupar uma cadeira na Câmara Municipal do Rio. Ele ganhou notoriedade nas redes como fundador do Movimento Vida Além do Trabalho, que defende o fim da escala 6x1.

A iniciativa chegou a ter o apoio de mais de 1,3 milhão de pessoas na internet e, nos últimos dias, está entre os assuntos mais comentados do X. Sem o apoio de mais parlamentares, porém, o texto não tem como ser protocolado na Câmara.