Gabarito oficial do Enem sairá semana que vem, diz ministro da Educação

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou neste domingo (10) que a divulgação do gabarito oficial do Enem será antecipada para semana que vem, em data a ser anunciada pelo Inep nesta segunda-feira (11).

O que aconteceu

Ministro da Educação e presidente do Inep apresentaram balanço parcial dos dois dias de prova. Camilo Santana e Manuel Palácios falaram na sede do Inep, em Brasília. Ministro aproveitou fala para informar que decidiram antecipar o gabarito oficial, que estava previsto inicialmente para sair no dia 20 de novembro.

O segundo dia de prova do Enem 2024 teve 30,6% de abstenção, índice menor do que no ano passado (32%) e do que o registrado em 2022 (32,1%), segundo dados preliminares do Ministério da Educação.

Foram eliminados no segundo dia 1.925 participantes. O número foi bem menor que o registrado no primeiro dia, quando foram eliminados 4.999 participantes. Entre os motivos estão: deixar o local de prova portando o cartão antes dos 30 minutos finais da aplicação; portar equipamento eletrônico; ausentar-se antes do horário permitido; utilizar impressos; e não atender orientações dos fiscais.

Houve 1.037 ocorrências e problemas logísticos no segundo dia, segundo dados preliminares. Por exemplo: emergências médicas, interrupções temporárias de energia elétrica e problemas com abastecimento de água. Segundo o ministro, porém, nenhuma ocorrência levou à interrupção da aplicação da prova.

Unificação de exames

Camilo Santana anunciou que governo pretende unificar Enem e Saeb. Objetivo, segundo o ministro, é que o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) também seja utilizado para acesso ao ensino superior. O Saeb atualmente consiste em um conjunto de testes e questionários aplicados a cada dois anos para estudantes da rede pública e para uma parcela de estudantes da rede privada.

Ideia é que prova do Saeb aplicada a estudantes do terceiro ano do ensino médio possa ser utilizada para acesso ao ensino superior. Além disso, outro objetivo seria que o Enem voltasse a funcionar como um exame para certificar a conclusão do ensino médio para jovens com mais de 18 anos. Antes de se tornar uma prova nacional para acesso as universidades, essa era uma das funções do Enem. Propostas, porém, ainda serão estudadas pelo Inep e discutidas pelo governo federal para entender se são viáveis já em 2025.

O que o Inep vai se debruçar agora, até o prazo máximo de maio do ano que vem e apresentar todos os estudos e a viabilidade. Vamos fazer as discussões com as redes (estaduais de ensino). Nossa ideia no Ministério, nós temos o desejo de implementar as duas mudanças no Enem em 2025.

Camilo Santana, ao anunciar propostas para unificar Enem e Saeb no ano que vem

Temas abordados

O segundo dia do Enem 2024 abordou questões com temas atuais, como as Olimpíadas, a presença de microplástico nos organismos e relembrou uma infestação de pererecas-assoviadoras ocorrida em 2014 em São Paulo. Apesar de ser uma prova de exatas, professores consideraram que houve pouca questões com cálculos.

"Não tinha mais de oito questões com cálculo, mas havia muita interpretação, gráfico, esquema e fórmula química. Nada fora da tendência, não foi uma prova difícil", diz João Eduardo Pinhata, gerente de avaliações da SAS Educação.

Uma questão na prova de física deve ser anulada, segundo professor ouvido pelo UOL. Questão que citava potência de uma cafeteira estava com um erro conceitual, segundo o professor de física do Curso Anglo, Madson Molina, pois os dados da questão levavam a uma potência diferente da que aparecia no enunciado da prova. Já a prova de biologia foi considerada de nível médio para fácil para alguns professores.

Pé de meia

Parcela extra do benefício. Até o fim de novembro o Inep fornecerá a lista dos estudantes que receberão a parcela extra do Pé-de-Meia referente a participação dos dois dias do Enem.

Neste ano, para incentivar inscrições de alunos mais pobres e de escolas públicas, o programa Pé-de-Meia vai dar incentivo de R$ 200. O valor será depositado para alunos da 3ª série do ensino médio que se inscreverem no Enem e participarem dos dois dias do exame.

O pagamento está previsto para fevereiro de 2025. Mas o Pé-de-Meia já paga, mensalmente, R$ 200 para estudantes de baixa renda, com o objetivo de reduzir a evasão escolar.

Neste ano, 4,32 milhões de estudantes se inscreveram para o exame. O Enem foi aplicado em cerca de 10 mil locais de prova, de 1.753 municípios, e encerrado às 18h30 — os candidatos puderam sair com no mínimo duas horas de duração do exame.

A organização envolveu mais de 500 mil colaboradores. Segundo o Inep, 9 milhões de provas foram impressas. São 18 cadernos de exames diferentes e mais de 300 milhões de páginas impressas.

Programa está sendo investigado. O ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) Augusto Nardes mandou que representantes dos ministérios da Educação e da Fazenda, além da CEF (Caixa Econômica Federal), prestem explicações sobre os pagamentos feitos a estudantes no programa Pé-de-Meia após reportagens do UOL revelarem ilegalidades.