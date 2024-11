Última 'nave' da Hebe: Mercedes única vira xodó de outra apresentadora

Ícone da televisão brasileira, Hebe Camargo deixou uma coleção imponente de carros da Mercedes-Benz em sua garagem. Todos já tiveram destino definido após a morte da apresentadora em 2012, sendo que a última 'nave', provavelmente a mais exclusiva, foi parar na garagem de Gardênia Cavalcanti, que comanda o programa "Vem com a Gente" na TV Band Rio.

O Mercedes S 65 AMG branco modelo 2007, em particular, é um modelo especial. Todo personalizado e encomendado diretamente da Alemanha, o pedido foi feito em um dos almoços de Hebe na diretoria na fábrica da Mercedes em São Bernardo do Campo.

Gardênia contou ao UOL Carros que se surpreendeu ao adquirir o carro, que ainda continha objetos pessoais da apresentadora, como uma imagem de Nossa Senhora de Fátima colada no painel e um DVD com músicas que Hebe gostava de ouvir.

Imagem: Arquivo Pessoal

"Me emocionei bastante. Não comprei pelo carro, mas por quem pertencia. A Hebe era muito autentica e humilde, a santinha permanece no carro até hoje. E recentemente encontrei guardado em um compartimento do veículo a Oração de São Judas Tadeu, das causas impossíveis", disse Gardênia.

"Hebe teve um câncer raríssimo no fim de sua vida e sempre que penso nisso faço uma oração e agradeço a Deus a honra de ter me dado a oportunidade de ser guardiã desse carro. Ele não me pertence, é de Hebe. Foi embora a dona, e eu apenas guardo, preservando a memória dela com esse carro", completou.

Gardênia relata que "o carro é uma máquina, extremamente potente, diferenciado, quando se fala do ano poderia passar defasado, ele continua mega moderno, confortabilíssimo, não consigo usar no Rio de Janeiro toda a potência que ele oferece. As pessoas olham na rua. É muito lindo, design chiquíssimo, eu tenho outros carros importados maravilhosos, mas esse é o meu xodó".

Ela conta que ficou amiga do Marcello Camargo, filho único de Hebe, e o convidou para sua festa de aniversário. A celebração teve, segundo ela, entrada triunfal da aniversariante com o carro, para homenagear a Hebe.

Imagem: Arquivo Pessoal

"Já recebi propostas de compra, algumas pessoas chegam a mim, mas por enquanto não tenho interesse nenhum em vender o veículo. Eu e minha família somos apaixonados por esse carro, é grande a energia da Hebe nesse carro e penso que ele vai sempre me conduzir pela vida", afirmou.

Garagem estrelada

A coleção dos Mercedes-Benz de Hebe, que já foi avaliada em cerca de R$ 2 milhões, incluía cinco carros blindados da prestigiada marca alemã. Marcello Camargo já havia relatado em seu canal do YouTube, o "Café com Selinho", a intenção de vender os veículos, citando o alto custo de manutenção como um dos motivos para a decisão.

Ao UOL Carros, confirmou que conseguiu vender todos os demais veículos. O único que ainda pertence à família de Hebe é justamente o que ele utiliza no dia a dia, um Mercedes S600L branco, modelo 2001.

Imagem: Simon Plestenjak/UOL

A paixão de Hebe por carros era notória: ela apreciava a independência e o prazer de dirigir, uma característica que a acompanhava em aparições públicas e privadas. Enquanto o destino de dois Mercedes são conhecidos, o paradeiro dos outros veículos da coleção permanece parcialmente envolto em mistério sobre quem os comprou.

Um Mercedes SLK 230 prata modelo 1998 fez parte do acervo que preserva a memória de Hebe, tendo inclusive integrado exposições sobre a apresentadora. Os demais carros, incluindo um CLS 500 preto modelo 2005 e um S 65 AMG preto modelo 2003, foram mencionados como parte do inventário que foi vendido após a morte do sobrinho de Hebe, Claudio Pessutti, que faleceu devido a complicações da covid-19 em 2021.

Na época, a viúva de Pessutti, Helena Caio, expressou a dificuldade em manter a coleção completa, tanto financeiramente quanto logisticamente, indicando que a venda seria a opção mais viável.

Segundo Paulo Korn, sócio da Car Chase, consultoria automotiva premium, é bem difícil de precificar o carro. Há muita flutuação de valores baseado justamente no estado de conservação e no que precisa ser feito para deixar tudo em ordem.

"Em 2003, a divisão de performance da Mercedes, AMG, lançava a sua motorização topo de linha, que era o V12 biturbo, equipando os modelos S, CL e SL com a designação 65 AMG. Tirando edições limitadas, esses carros sempre foram os mais caros vendidos pela AMG", opinou.

Ele conta que também adquiriram a fama de ser os carros mais caros de manter em ordem e, portanto, por anos considerados entre o rol dos carros que mais depreciavam no mercado de luxo. Porém, desde 2019, a Mercedes anunciou a aposentadoria desse V12 do rol de produtos AMG.

Imagem: Simon Plestenjak/UOL

"A demanda por produtos V12 hoje em dia está aquecida, haja vista que eles são uma raça em extinção. Um S65 desses que foi da Hebe tem mais de 600 cv e 100 Kgfm. Esses carros aparecem à venda com pedidas até R$ 400 mil. Essa unidade em específico, dependendo do estado de conservação e quilometragem, incluindo também a história que o carro tem, pode até valer mais", concluiu.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.