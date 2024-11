Juro curto sobe e longos recuam em ajuste pós-Copom

Os juros seguem direções distintas na manhã desta quinta-feira, 7, com os longos em leve alta, em ajuste ao comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) da decisão da quarta-feira, 6, enquanto os médios operam estáveis e os longos têm viés de baixa, em sintonia com os rendimentos dos Treasuries. A liquidez é reduzida.

Às 9h56, a taxa de depósito interfinanceiro para janeiro de 2026 subia a 12,995%, de 12,950%, e o para janeiro de 2027 marcava 13,030%, de 13,037%.

O vencimento para janeiro de 2029 recuava para 12,945%, de 12,973% ontem no ajuste.