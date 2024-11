USDA deve reduzir estimativa de produção dos EUA de soja e milho, dizem analistas

São Paulo, 6 - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) deverá reduzir na próxima sexta-feira, 8, suas estimativas de rendimento e produção para a soja e o milho no país, de acordo com analistas consultados pelo Wall Street Journal.Para a soja, a produtividade deverá ser reduzida de 53,1 para 52,8 bushels por acre (3,57 para 3,55 toneladas por hectare), e a produção, de 4,582 bilhões para 4,553 bilhões de bushels (124,71 milhões para 123,92 milhões de toneladas).A estimativa para a produção de milho deverá passar de 15,203 bilhões para 15,179 bilhões de bushels (386,16 milhões para 385,55 milhões de toneladas), e a de produtividade, de 183,8 para 183,7 bushels por acre (11,54 para 11,53 toneladas por hectare), segundo os analistas.A projeção para estoques de soja nos EUA ao fim de 2024/25 deverá ser reduzida de 550 milhões para 535 milhões de bushels (14,97 milhões para 14,56 milhões de toneladas), disseram os analistas. Os estoques finais de milho deverão ser estimados em 1,921 bilhão de bushels (48,79 milhões de toneladas), em comparação a 1,999 bilhão de bushels (50,77 milhões de toneladas) projetados em outubro. A estimativa para os estoques de trigo nos EUA deverá ser mantida em 812 milhões de bushels (22,10 milhões de toneladas).Quanto aos estoques mundiais, os analistas acreditam que a previsão para reservas de soja ao fim de 2024/25 será reduzida de 134,7 milhões para 134 milhões de toneladas. A estimativa para estoques globais de milho deverá passar de 306,5 milhões para 305,9 milhões de toneladas. Quanto ao trigo, a expectativa é de que a projeção passe de 257,7 milhões para 256,8 milhões de toneladas.*Com informações da Dow Jones Newswires