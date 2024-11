Taxas de juros aceleram até 25 pb com vitória de Trump e sem medidas fiscais no Brasil

Os juros futuros avançam até 25 pontos-base (pb) após abertura nesta quarta-feira, 6, refletindo a vitória do candidato republicano Donald Trump para presidente dos Estados Unidos e a ausência de anúncio de medidas fiscais no Brasil. O movimento está em linha com o dólar, que sobe mais de 1%, a R$ 5,84, e avanço dos rendimentos dos Treasuries.

Às 9h05, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 13,030%, de 12,852% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 avançava para máxima de 13,225%, de 12,977%, e o vencimento para janeiro de 2029 subia para 13,195%, de 12,995%.