Cecafé diz esperar racionalidade comercial dos EUA após eleição de Trump

São Paulo, 6 - O presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), Márcio Ferreira, disse esperar que a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos não afete o relacionamento comercial entre os dois países. "Com base na diplomacia e no histórico de bom relacionamento comercial, entendemos que a racionalidade se fará presente nas transações dos cafés do Brasil com seu principal parceiro comercial, os Estados Unidos", disse, em nota.Ferreira também disse esperar o início do mandato de Trump para avaliar se promessas de implementação de tarifas de importação mais rigorosas irão se concretizar. "Apesar de seu discurso em campanha, citando a tributação de produtos importados, é necessário aguardar o início do novo governo de Donald Trump, a quem externamos felicitações e uma boa gestão à frente da maior economia do mundo", afirmou.Entre janeiro e setembro de 2024, os Estados Unidos importaram 5,770 milhões de sacas de 60kg de café brasileiro, representando 15,8% das exportações totais do Brasil no período. Esse volume indica um crescimento de 31,9% em relação a igual intervalo do ano anterior.Diante desse cenário, Ferreira ressaltou o papel do Brasil no atendimento da crescente demanda mundial por café. "O Brasil tem se mostrado resiliente e o único país do mundo capaz de suprir essa maior demanda pelo produto", disse o presidente do Cecafé, que voltou a mencionar desafios, como gargalos logísticos e condições climáticas que afetam a produção.