Benefícios do suco de beterraba com cenoura: 7 razões para consumir

Misturar beterraba e cenoura em sucos é uma ótima opção para quem deseja uma alimentação nutritiva e saborosa. Essa combinação aproveita a sinergia dos nutrientes de ambos os alimentos, proporcionando diversos benefícios para a saúde.

A beterraba se destaca como fonte de manganês, potássio e folato. Além disso, contém vitaminas C e do complexo B, ácido fólico, carotenoides e betacaroteno. Um dos superpoderes do alimento é que ele é incrivelmente rico em nitratos.

Quando consumimos o nitrato natural presente em vegetais, como a beterraba, as bactérias que vivem na nossa boca dão o pontapé inicial para que ele seja transformado em nitrito e, na sequência, em óxido nítrico, uma molécula poderosa com diversos efeitos em nosso corpo.

Já a cenoura é uma boa fonte de sais minerais, como ferro e cálcio, vitaminas K, A, C, E, do complexo B, além de manganês, potássio e fibras. Além disso, é pouco calórica: 100 gramas da cenoura crua têm cerca de 35 calorias, 1,3 g de proteínas, 3,2 g de fibras e 314 mg de potássio.

7 benefícios dessa combinação

Faz bem para o coração: a pressão arterial tende a diminuir, sendo suficiente para reduzir o risco de AVC e ataque cardíaco em 10%; Melhora a função cerebral: pode melhorar a função cognitiva e reduzir o risco de problemas de memória e demência relacionados à idade; Aumenta a resistência física: o óxido nítrico melhora o fluxo sanguíneo para nossos pulmões e músculos, resultando em uma entrega mais rápida de oxigênio. Logo, aumenta a resistência física durante a prática de exercícios de alta intensidade; Faz enxergar melhor: ajuda a prevenir doenças como a degeneração macular, a catarata e a cegueira. A cenoura também contém luteína, que é um antioxidante que protege os olhos da luz nociva; Melhora a pele: os carotenoides da cenoura protegem a pele contra os danos causados pela luz ultravioleta (UV) e aumentam a resistência à exposição solar. Além disso, suas propriedades antioxidantes, junto com o ácido lipóico, ajudam a retardar o envelhecimento e a prevenir doenças como a psoríase; Fortalece o sistema imunológico: ajuda a manter o sistema imunológico mais forte e o corpo consegue combater infecções com mais facilidade; Pode reduzir o colesterol: o licopeno, um tipo de carotenoide presente em alimentos avermelhados, pode ajudar no controle do colesterol "ruim", o LDL. Logo, ajuda a reduzir o risco de doenças cardiovasculares.

Imagem: Getty Images

Receita de suco de beterraba com cenoura

Ingredientes

2 beterrabas médias

3 cenouras médias

500 ml de água gelada

4 colheres (sopa) de mel (opcional)

Modo de preparo

Lave bem as beterrabas e cenouras; Descasque-as e corte-as em pedaços pequenos; Coloque os pedaços no liquidificador e adicione metade da água. Enquanto bate, adicione o restante da água até que a mistura fique homogênea; Coe o suco para retirar os resíduos e obter uma textura mais suave; Sirva em copos e, se preferir, adoce com mel a gosto.

Andy Jones, professor de fisiologia aplicada da Universidade de Exeter, no Reino Unido, aconselha de duas a três beterrabas médias, ou uma dose de suco de beterraba por dia — segundo ele, é tudo o que você precisa para ver os efeitos positivos.

"Mas imagino que se você continuar comendo beterraba num nível mais baixo, mas mais cronicamente, teria tipos de efeitos semelhantes", diz.

Mas, atenção, é importante que pessoas com cálculos renais, pressão arterial baixa, hemocromatose (condição hereditária em que o corpo absorve excesso de ferro da dieta) e diabéticos consultem um médico antes de incluir esse suco regularmente na sua dieta.

*Com informações de reportagens publicadas em 30/07/2024 e 12/04/2019