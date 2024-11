Zelenskiy diz que confrontos com soldados norte-coreanos abrem caminho para mais "instabilidade"

(Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta terça-feira que os primeiros confrontos de militares ucranianos com tropas norte-coreanas abriram caminho para mais "instabilidade no mundo".

O ministro da Defesa, Rustem Umerov, confirmou, em entrevista para a televisão sul-coreana, que já ocorreram os primeiros confrontos armados com tropas norte-coreanas na guerra que já dura mais de dois anos e meio.

"As primeiras batalhas com soldados norte-coreanos abriram um novo capítulo de instabilidade no mundo", disse Zelenskiy em seu discurso noturno em vídeo.

Zelenskiy agradeceu aqueles no mundo que, segundo ele, reagiram à presença de tropas norte-coreanas: "não apenas com palavras, mas que estão preparando ações para apoiar nossa defesa".

"Devemos, junto com o mundo, fazer tudo para que esse passo russo de expandir a guerra com uma real escalada fracasse. Que esse passo dele (do presidente russo Vladimir Putin) se torne uma derrota – tanto para ele quanto para a Coreia do Norte".

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul informou nesta terça-feira que mais de 10 mil soldados norte-coreanos chegaram à Rússia, com um "número significativo" nas áreas da linha de frente, incluindo a região de Kursk, onde as forças ucranianas realizaram uma incursão em agosto.

Zelenskiy citou fontes de inteligência na segunda-feira dizendo que 11 mil norte-coreanos estavam na Rússia. O Pentágono afirmou que pelo menos 10 mil soldados norte-coreanos estavam em Kursk, mas não pôde confirmar que eles estivessem envolvidos em combate.

Umerov, o ministro da Defesa, disse à televisão KBS da Coreia do Sul, em uma entrevista transmitida nesta terça-feira, que houve um "pequeno confronto" com as tropas norte-coreanas.

"Sim, eu acho que sim. Foi um (confronto)", disse Umerov em inglês, quando questionado se houve confronto.

O relato, com trechos da entrevista, mostrou Umerov dizendo que o confronto foi pequeno e que ainda não era sistemático em termos de mobilização de soldados.

Disse ainda que Umerov explicou ao entrevistador que a identificação e outros procedimentos levariam tempo, pois os militares russos estavam tentando disfarçar os norte-coreanos como buriates, um grupo étnico mongol de regiões da Sibéria.

A KBS citou Umerov dizendo que um total de 15 mil soldados poderiam ser mobilizados ao longo das partes nordeste, leste e sudeste da linha de frente de 1 mil km na Ucrânia.

