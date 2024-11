Um ano depois do compromisso histórico contra os combustíveis fósseis, o mundo ainda espera

Um ano depois de os líderes mundiais terem emitido um apelo histórico ao compromisso de abandonar os combustíveis fósseis, as nações não conseguem transformar esse compromisso em ação, dizem os observadores.

O grande evento anual na luta contra a mudança climática, a COP29, começa dentro de uma semana em Baku, capital do Azerbaijão, país exportador de hidrocarbonetos.

Embora o acordo climático do ano passado tenha apelado pela primeira vez aos países para iniciarem uma "transição de combustíveis fósseis", as principais economias ainda planejam expansões de petróleo e gás nas próximas décadas.

Tecnologias renováveis, como a solar e a eólica, são implementadas a uma velocidade vertiginosa, mas não suficientemente rápida para impedir a queima de mais petróleo, carvão e gás, afirmou a Agência Internacional de Energia (AIE) em outubro.

As emissões globais, causadas principalmente pelos combustíveis fósseis, estão em níveis recordes, elevando as concentrações de gases de efeito estufa para níveis sem precedentes, informaram duas agências da ONU.

Desde a assinatura do histórico pacto da COP28 em Dubai, "os líderes lutam para transformar esses compromissos em realidade", disse Katrine Petersen, do think tank E3G.

"Houve um certo vácuo de liderança política em algumas destas questões... e uma tendência potencialmente preocupante de que este histórico pacote energético desapareça das agendas políticas dos líderes", acrescentou.

- "Apoio em retrocesso" -

Papua Nova Guiné, uma nação do Pacífico vulnerável aos impactos climáticos, afirma estar "farta da retórica" e boicota as negociações deste ano lideradas pela ONU no Azerbaijão.

O principal coordenador da Aliança de Pequenos Estados Insulares (Aosis), Toiata Uili, expressou preocupação com a "redução do apoio político" a compromissos rigorosos contra os combustíveis fósseis, mas alertou que não permitirá que os países maiores se isentem de suas responsabilidades.

O negociador-chefe do Azerbaijão, Yalchin Rafiyev, reconheceu que muitos países querem "medidas claras" na COP29 para mostrar progresso nos compromissos de Dubai. Mas a resistência das nações ricas em petróleo é forte, disse um diplomata ocidental.

Alguns destes países perceberam que o seu compromisso em Dubai foi excessivo e estão muito relutantes em aceitar novos compromissos em matéria de combustíveis fósseis, acrescentou o diplomata.

O Azerbaijão foi acusado de ser relutante em dar prioridade aos combustíveis fósseis durante as negociações climáticas para proteger os seus próprios interesses de petróleo e gás.

O anfitrião da COP29 nega, dizendo que o seu foco durante a conferência de 11 a 22 de novembro será finalizar um acordo controverso para aumentar o financiamento climático.

- Uma transição tímida -

Apesar dos obstáculos políticos, há sinais de que a transição está começando.

Em outubro, a AIE informou que a tecnologia limpa atraía o dobro do investimento que os combustíveis fósseis e que, até 2030, metade da eletricidade mundial proviria de fontes de baixo carbono.

"Mas com o aumento do uso de energia, o rápido crescimento das energias renováveis não se traduz em rápidas reduções nas emissões de CO2", explicou Dave Jones, do think tank Ember.

Em outubro, os líderes do G20, cujas economias são responsáveis por três quartos das emissões globais, reafirmaram a sua vontade de abandonar os combustíveis fósseis.

Mas a lacuna entre o que os países dizem e o que fazem é significativa, disse Anne Olhoff, co-autora de um relatório crítico da ONU publicado em outubro.

No ano passado, apenas um país, Madagascar, anunciou políticas climáticas mais rigorosas, segundo o relatório.

"Se olharmos para a ação e a ambição, não aconteceu muita coisa a nível global desde o relatório do ano passado", disse Olhoff.

Os países enfrentam pressão para detalhar quais medidas concretas estão tomando para reduzir o uso de combustíveis fósseis nos seus próximos planos climáticos nacionais, previstos para o início de 2025.

Enquanto isso, as temperaturas globais continuam aumentando, provocando impactos devastadores nas pessoas e nos ecossistemas.

np/klm/jz/zm/aa/fp

© Agence France-Presse