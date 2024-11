Petróleo sobe com tempestade no Golfo do México e antes de eleição nos EUA

Por Scott DiSavino

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram cerca de 1% nesta terça-feira, com a expectativa de que uma tempestade corte a produção dos Estados Unidos no Golfo do México e com o enfraquecimento do dólar no dia da eleição no país, enquanto pesquisas mostravam a corrida presidencial dos EUA excepcionalmente acirrada.

Os futuros do petróleo Brent subiram 0,45 dólar, ou 0,6%, a 75,53 dólares o barril. O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiu 0,52 dólar, ou 0,7%, a 71,99 dólares.

"O petróleo está em alta devido à dinâmica otimista de oferta/demanda, à geopolítica e à febre eleitoral, com um pouco de clima como medida de precaução", disse Bob Yawger, diretor de futuros de energia da Mizuho, em um relatório.

A disputa presidencial dos EUA entre o ex-presidente republicano Donald Trump e a vice-presidente democrata Kamala Harris caminhava para um final incerto enquanto os norte-americanos se dirigiam às urnas.

"O resultado (da eleição) pode não ser conhecido por dias, se não semanas, e provavelmente será contestado e contestado", disse Tamas Varga, analista da PVM, uma corretora e empresa de consultoria que faz parte da TP ICAP.

O dólar americano caiu para uma mínima de três semanas em relação a uma cesta de outras moedas, à medida que os operadores ajustavam suas posições antes dos resultados das eleições.

Um dólar mais fraco torna o petróleo mais barato em outros países.

Em outros lugares dos EUA, empresas de energia no Golfo do México começaram a evacuar trabalhadores de plataformas offshore antes da tempestade tropical Rafael, a caminho de se fortalecer para um furacão esta semana. Analistas dizem que a tempestade pode reduzir a produção de petróleo em cerca de 4 milhões de barris.

(Reportagem de Scott DiSavino em Nova York, Paul Carsten em Londres e Florence Tan e Gabrielle Ng em Cingapura; Reportagem adicional de Nina Chestney em Londres)