Evento na Itália acompanhará apuração das eleições dos EUA

ROMA, 5 NOV (ANSA) - A cidade de Roma está preparada para a longa noite eleitoral americana. Um evento na Villa Miani, organizado pela Embaixada dos Estados Unidos na Itália, será realizado nesta terça-feira (5) para acompanhar a disputa entre Kamala Harris e Donald Trump.

O local na capital italiana foi decorado com bandeiras listradas em referência às cores do país, enquanto as TVs estão sincronizadas na emissora CNN.

O embaixador dos EUA na Itália, Jack Markell, receberá os convidados e depois participará de uma ligação de Washington com a embaixadora italiana nos Estados Unidos, Mariangela Zappia.

Também estará presente a encarregada de negócios da Embaixada dos Estados Unidos junto à Santa Sé, Laura Hochla.

Até agora, vários convidados já chegaram à Villa Miani, onde estão reunidos estudantes de diversas universidades da capital italiana, além de Madri e Paris.

Trump e Harris correm atrás de pelo menos 270 votos do colégio eleitoral para conquistarem a Casa Branca. Os locais de votação fecham nesta noite, quando começa a apuração. (ANSA).

