Déficit comercial dos EUA tem forte alta em setembro

WASHINGTON (Reuters) - O déficit comercial dos Estados Unidos registrou forte alta em setembro, uma vez que as empresas aumentaram as importações para atender à demanda interna forte e na expectativa de tarifas mais altas sobre os produtos.

O déficit comercial aumentou 19,2%, para 84,4 bilhões de dólares, em relação a 70,8 bilhões de dólares em agosto em dado revisado, também porque as exportações caíram, informou o Departamento de Comércio nesta terça-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam que o déficit comercial aumentaria para 84,1 bilhões de dólares, em comparação com os 70,4 bilhões de dólares informados anteriormente em agosto.

O candidato republicano Donald Trump prometeu impor uma tarifa de 60% sobre os produtos chineses e uma taxa de pelo menos 10% sobre todas as outras importações se vencer a eleição presidencial desta terça-feira. Trump está em uma disputa acirrada pela Casa Branca com a vice-presidente e candidata do Partido Democrata, Kamala Harris.

O comércio subtraiu 0,56 ponto percentual do Produto Interno Bruto no terceiro trimestre. Ele foi um entrave para o crescimento econômico por três trimestres consecutivos. A economia cresceu a uma taxa anualizada de 2,8% no trimestre de julho a setembro.

(Reportagem de Lucia Mutikani)