Kamel Daoud se torna primeiro argelino a vencer Prêmio Goncourt de melhor ficção com livro polêmico

O Prêmio Goncourt, atribuído todos os anos ao melhor livro de ficção, acaba de ser concedido a Kamel Daoud, o autor franco-argelino de 54 anos que ganhou o prêmio francês por seu terceiro romance, Houris, publicado pela Gallimard. Kamel Daoud conquistou não apenas uma vitória literária, mas também uma vitória política diante da tensão entre a França e a Argélia destacada por seu livro.

Uma escolha impressionantemente clara, incentivando um tema difícil, até mesmo insuportável, tratado por um autor tão complexo quanto determinado e perseverante. Com o Goncourt por seu romance Houris, o escritor franco-argelino Kamel Daoud não apenas conquistou a mais alta distinção da literatura francesa, mas também entrou para os livros de história e para a (sub)consciência coletiva da Argélia.

Um sonho

Quando seu romance foi publicado em agosto, desencadeou uma onda de emoções, considerações e julgamentos em ambos os lados do Mediterrâneo. Para os argelinos, seja em seu próprio país ou no exílio, toda palavra tem peso quando se trata do passado. Especialmente quando um autor tão rigoroso, revoltado com o silêncio, segura a caneta. O livro foi proibido na Argélia, e até mesmo sua editora, a Gallimard, foi excluída da Feira do Livro de Argel deste ano.

Visivelmente emocionado com o anúncio do Prix Goncourt, Kamel Daoud postou uma foto antiga de seus pais no X - seu pai de uniforme ao lado de sua mãe, que está sorrindo - acompanhada das palavras: "Este é o sonho de vocês, pago por seus anos de vida. Para meu falecido pai. Para minha mãe, que ainda está viva, mas que não se lembra mais de nada. Não há palavras para agradecer".

Onze anos depois de ser finalista com "Meursault contre-enquête" - romance de estreia do autor que esteve perto de ganhar o Goncourt de 2014 -, que esgotou na Argélia quando foi lançado em 2013, Kamel Daoud se torna, este ano, o primeiro argelino a ganhar o 'Santo Graal' da literatura francesa.

Kamel Daoud, filho de um policial

Em reação ao anúncio do prêmio inédito, Daoud disse que seu livro pôde ser publicado "porque eu vim para a França. Porque é um país que me dá a liberdade de escrever (...), é um país acolhedor para escritores (...) Você sempre precisa de três coisas para escrever. Uma mesa, uma cadeira e um país. Eu tenho todas as três", declarou.

O júri do Prêmio Goncourt elogiou a capacidade do escritor de dar "voz ao sofrimento associado a um período sombrio na Argélia, particularmente o das mulheres. Esse romance mostra como a literatura, com a sua liberdade de examinar a realidade e sua densidade emocional, traça outro caminho de memória ao lado da narrativa histórica de um povo".

Nascido em 1970 em Mostaganam, na Argélia, Daoud é o mais velho de seis filhos, dos quais foi o único a frequentar a escola. Seu pai era policial, mas Kamel Daoud estudou literatura depois de se formar em matemática e acabou se tornando jornalista.

Criado em árabe, Kamel Daoud escolheu o francês para escrever seus pensamentos. Durante muitos anos, ele foi editor-chefe do Le Quotidien d'Oran, onde escreveu a coluna diária mais lida na Argélia. Ele também publica seus artigos no Facebook e no jornal eletrônico Algérie-focus.