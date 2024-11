Homem aciona Procon após pagar Tinder por 4 anos e não conseguir encontros

Um usuário do Tinder acionou o Procon de Porto Alegre (RS) por não conseguir, em quatro anos, marcar encontros por intermédio do aplicativo de relacionamento, mesmo na modalidade paga.

O que aconteceu

Usuário alega que paga o Tinder para ter o perfil impulsionado e, ainda assim, não marca encontros. A reclamação foi registrada em outubro, segundo o diretor do órgão na capital gaúcha, Rafael Gonçalves. A identidade do assinante foi preservada.

Homem questiona a qualidade do serviço pago. Nos anúncios, a plataforma alega que pagar para ter o perfil impulsionado aumenta as chances de encontrar um "date", ou seja, de marcar um encontro para se conhecer pessoalmente.

Procon notificou a plataforma de relacionamentos, que tem até o dia 7 de novembro para se manifestar a respeito da reclamação do assinante. Desde 2016, o Tinder proporciona aos seus usuários a função do "Tinder Boost". Na prática, a pessoa pode pagar um valor para ter seu perfil impulsionado na região em que se encontra por um determinado período de tempo, mas não é garantia de que vai rolar "match", ou seja, de que haverá interesse de outros usuários naquele perfil em específico.

Plataforma também tem outras opções de modelo por assinatura. Entre outros, o assinante pago pode ver quem curtiu seu perfil antes do match. Entretanto, assim como no "Boost", assinar qualquer modalidade não garante o match, apenas que aumenta as chances de conhecer alguém na plataforma.

O UOL entrou em contato com o Tinder para pedir posicionamento, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.