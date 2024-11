Erupção de vulcão na Indonésia deixa mortos e esvazia vilarejos

A erupção do vulcão Lewotobi Laki-Laki, no leste da Indonésia, na noite deste domingo (3), deixou pelo menos dez mortos, de acordo com Abdul Muhari, porta-voz da Agência de Gestão de Desastres (BNPB) do país. O vulcão está localizado na ilha de Flores, bastante frequentada por turistas.

A população precisou ser retirada de diversos vilarejos da região, atingidos pela lava e pelas cinzas. Imagens obtidas pela AFP mostram as localidades cobertas por uma espessa camada de cinzas, outras em chamas. Casas de madeira pegaram fogo e o solo foi danificado pela lava.

A erupção do vulcão Lewotobi Laki-Laki, que está 1.703 metros acima do nível do mar, começou pouco antes da meia-noite de domingo. Ele entrou em erupção novamente às 1h27, horário local (17h27 GMT de domingo) e 2h48, de acordo com a agência nacional de vulcanologia.

A polícia elevou o nível de alerta ao seu patamar mais alto e pediu aos turistas e moradores que não se envolvam em nenhuma atividade em um raio de sete quilômetros da cratera.

"Houve um aumento significativo na atividade vulcânica no Monte Lewotobi Laki-laki", disse a organização em um comunicado à imprensa na segunda-feira.

Segundo moradores, a primeira erupção passou despercebida devido às condições climáticas adversas.

"Não ouvimos nenhum sinal de alerta, o fenômeno começou com trovões e relâmpagos", disse Petrus Muda Turan, chefe de uma aldeia na ilha de maioria católica.

04.nov.24 - Membros de uma equipe de resgate procuram vítimas na vila de Klatanlo, em East Flores Regency, East Nusa Tenggara Imagem: ARNOLD WELIANTO/AFP

Aeroporto fechado

O aeroporto de Maumere, localizado a cerca de 60 quilômetros do vulcão em erupção, foi temporariamente fechado.

A agência de vulcanologia da Indonésia também alertou que a chuva pode causar fluxos de lava e pediu aos moradores que usassem máscaras de proteção.

O vulcão Lewotobi Laki-Laki foi palco de várias erupções importantes em janeiro, que levaram à retirada de mais de 2.000 habitantes.

Na semana passada, ele já havia entrado em erupção várias vezes, enviando colunas de cinzas até 2.000 metros de altura.

O arquipélago da Indonésia experimenta atividades sísmica e vulcânica frequentes devido à sua posição no "Anel de Fogo do Pacífico".

Em dezembro de 2023, a erupção do Monte Marapi, um dos vulcões mais ativos do país, em Sumatra Ocidental, matou pelo menos 24 alpinistas, a maioria estudantes.

Em maio, mais de 60 pessoas morreram quando fortes chuvas levaram materiais vulcânicos para áreas habitadas, destruindo casas.

Um mês antes, o vulcão Ruang, no norte da província de Sulawesi, entrou em erupção mais de meia dúzia de vezes, forçando milhares de moradores de ilhas próximas a deixarem suas casas.

Com informações da AFP