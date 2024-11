Conheça a 'Casa Trump', lugar de peregrinação dos fãs do candidato republicano nos EUA

Na Pensilvânia, um estado crucial na disputa da eleição presidencial americana de 5 de novembro, os partidários de Donald Trump estão mobilizados. O clima é tenso, com uma previsão de disputa acirrada. Um lugar chama a atenção, a poucas horas da votação: a famosa "Trump House", "Casa Trump", localizada em Latrobe, perto de Pittsburgh.

Achim Lippold, enviado especial da RFI aos Estados Unidos

Uma grande mansão nas cores da bandeira americana, com um um gigantesco retrato de Donald Trump no jardim: é impossível não notar a "Trump House" desde a estrada. Essa casa, transformada num local de peregrinação e encontro de apoiadores do ex-presidente republicano tornou-se uma atração local, criada pela deputada republicana Leslie Rossi para mobilizar eleitores em campanha pelo candidato.

"Tudo começou em 2016", explica Leslie Rossi, mãe de oito filhos e conservadora fervorosa. "Após oito anos de Obama, a economia estava em declínio, as pessoas precisavam ter dois empregos. Foi uma catástrofe para nossa cidade." Filha de pais democratas, Rossi decidiu transformar uma velha casa num ponto de encontro para os simpatizantes de Trump. A iniciativa, desde a época, recebeu os elogios do próprio ex-presidente.

Neste domingo (3) antes da eleição, a movimentação estava intensa. "Tem dias em que quase mil simpatizantes vêm nos ver", conta ela, orgulhosa. Latrobe, antes um reduto democrata, agora é um território republicano.

Entre os visitantes, Cindy, que veio com um amigo, aproveitou para comprar itens na loja da "Trump House": "Comprei um boné, uma placa, uma camiseta e uma bandeira", explica. "A placa vai para o meu jardim, e a bandeira para a varanda da entrada."

Ao lado da "Trump House", uma nova atração provoca risos: uma estátua de Donald Trump vestido de gari, uma referência às declarações polêmicas do presidente Joe Biden, que chamou os apoiadores de Trump de "lixo". "Pois é, eu sou uma das 250 milhões de pessoas que Biden considera lixo", brinca Cindy, posando para uma foto.

A dois dias da votação, os visitantes da "Trump House" expressam as suas preocupações. "Temo pela integridade do processo eleitoral", confessa uma apoiadora. "Trump deveria vencer com uma grande margem, mas há muita fraude nas cidades democratas. Se Kamala Harris ganhar, para mim, será por causa disso."

Esse discurso é comum entre os republicanos de Latrobe, e Leslie Rossi também compartilha essa visão. Ela não hesita em qualificar Kamala Harris de "socialista" e acredita, assim como muitos entusiastas do "MAGA" [Make America Great Again, slogan de Trump], que a eleição de 2020 foi "roubada".