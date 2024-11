Ações caem com perdas de papéis de tecnologia ofuscando ganhos de bancos e petróleo

Por Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias caíram nesta segunda-feira, com as perdas dos papéis de tecnologia ofuscando os ganhos de ações de bancos e de petróleo e com o foco voltado para a eleição presidencial dos Estados Unidos.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,33%, a 509,21 pontos, com as ações de tecnologia em baixa 1,1%, liderando as quedas setoriais.

O setor de bancos subiu 0,7%, enquanto o de energia ganhou 0,4%, uma vez que a decisão da Opep+ de adiar os planos de aumento da produção chegou a elevar os preços do petróleo em mais de 2%. [O/R]

Todas as atenções estão voltadas para as eleições nos EUA de terça-feira, com pesquisas de opinião mostrando intenções de votos acirradas demais para apontar um vencedor claro entre o candidato republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris.

"Uma vitória de Trump provavelmente será um prenúncio de um desempenho ainda mais baixo do mercado europeu em relação ao mercado dos EUA", disse Sebastiano Chiodino, chefe de investimentos orientados por responsabilidade da Generali Asset Management.

As políticas de Trump sobre imigração, impostos e tarifas são amplamente vistas como inflacionárias, o que pode levar a juros mais altos nos EUA.

"No lado oposto, uma vitória de Kamala será mais uma continuidade e, inevitavelmente, uma certa reversão do 'Trump trade', o que pode desencadear uma certa recuperação das ações europeias em relação às dos EUA."

O índice de referência pan-europeu tem alta de quase 7% este ano, em comparação com um ganho de quase 20% do S&P 500.

Outro evento muito aguardado nesta semana é a decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve na quinta-feira, com os mercados praticamente convencidos de que o banco central norte-americano optará por um corte de 25 pontos-base.

Em LONDRES, o índice Financial Times teve variação positiva de 0,09%, a 8.184,24 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,56%, a 19.147,85 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,50%, a 7.371,71 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,39%, a 34.540,73 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,32%, a 11.805,10 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,15%, a 6.584,93 pontos.