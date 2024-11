Tema da Redação do Enem 2024: veja o que pode cair, dicas e como não zerar

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) costuma ser uma armadilha para os candidatos. A prova dissertativa-argumentativa é aplicada no primeiro fim de semana, que acontece neste domingo (3).

O que você precisa saber

O Enem costuma aprofundar arcos temáticos. Os assuntos costumam alternar entre: saúde, cidadania, mídia e comunicação, meio ambiente, educação, cultura, violência e questões sociais (veja abaixo os temas dos últimos anos).

Uma dica importante: o candidato deve estar atualizado em relação às notícias e eventos que ocorreram no 1º semestre no Brasil.

Redação do Enem: os possíveis temas

"O uso excessivo de telas atrelado à saúde mental dos brasileiros": é fato que usamos muito mais o celular do que há 10 anos e isso trouxe alguns pontos negativos, como estresse, ansiedade e depressão. Nesse contexto, o uso excessivo do celular tem sido um ponto crucial para discutir saúde mental na contemporaneidade, já que a solidão, decorrente da falta de contato direto com pessoas, é cada vez mais recorrente e o transtorno dismórfico corporal, gerado pelos filtros de redes sociais, está crescendo entre crianças e jovens.

"O papel do Brasil na luta contra as mudanças climáticas": levando em consideração os eventos trágicos que ocorreram no Rio Grande do Sul, bem como as enchentes que assolaram Rio de Janeiro e São Paulo no início do ano, uma temática possível de ser trabalhada é a da crise/emergência climática.

"A importância da regulamentação da Inteligência Artificial": a inovação das IAs vem surpreendendo a todos a cada dia que passa, mas ainda não existem diretrizes para uma regulamentação relacionada aos direitos autorais de quem produz um texto gerado por IA, por exemplo.

"Desafios para a promoção da leitura e da alfabetização como ferramentas para o desenvolvimento social e cultural": a alfabetização ainda é um direito que nem sempre é conquistado por grande parte da população, seja de pessoas em fase de escolarização seja de pessoas sem uma formalização escolar. Essa característica pode ser trabalhada como uma questão de valorização dos docentes ou até como uma herança - se podemos dizer assim - da pandemia. Também, é importante reforçar a necessidade de uma leitura crítica em tempos de hiperconexão e recebimento de muitas informações instantâneas.

"Desafios para a inclusão de pessoas com deficiência nos diversos setores da sociedade": o último tema que trabalhou com a questão de acessibilidade e/ou inclusão foi em 2017 ("Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil"), logo a discussão sobre acesso e direito de pessoas com deficiência também é importante, já que quase 9% da população brasileira é representada por esse grupo, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).

Por Leonardo Baroni, analista de monitoramento e treinamento de corretores de redação da plataforma Redação Nota 1000.

Temas dos últimos anos no Enem:

2023: "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil" (Questões sociais)

"Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil" (Questões sociais) 2022: "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil" (Cultura/ Questões sociais)

"Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil" (Cultura/ Questões sociais) 2021: "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil" (Cidadania)

"Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil" (Cidadania) 2020: "O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira" (Saúde)

"O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira" (Saúde) 2019: "Democratização do acesso ao cinema no Brasil" (Cultura)

"Democratização do acesso ao cinema no Brasil" (Cultura) 2018: "Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet" (Tecnologia)

Como a redação será avaliada?

A redação do Enem, que deve ter até 30 linhas, é avaliada com base em cinco competências, cada uma com pontuação máxima de 200 pontos, somando até mil pontos no total. São elas:

Competência I - Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;

Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa; Competência II - Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa;

Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa; Competência III - Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;

Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista; Competência IV - Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;

Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação; Competência V - Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos;

É necessário ir além do tema

O candidato precisa saber como vai estruturar o seu texto e ter repertório. "A preparação para a redação do Enem exige mais que uma simples tentativa de prever o tema proposto. É preciso entender a estrutura do texto dissertativo-argumentativo e as competências avaliadas, como a capacidade de apresentar uma análise clara do problema, desenvolver argumentos consistentes, utilizar repertório sociocultural produtivo e propor uma intervenção para o problema abordado em conformidade com os direitos humanos", diz o professor de redação Felipe Leal, do Curso Anglo.

Enem não deve trazer temas óbvios. "Antes de tudo, deve-se evitar um grande erro nesse sentido: a aposta em temas polêmicos que tenham gerado debates na imprensa e nas redes sociais. Os temas do Enem, na realidade, tendem a ser menos óbvios. Na realidade, eles dizem respeitos a questões muitas vezes pouco debatidas, como a ausência de registro civil para parte da população ou a educação de pessoas surdas no país", completou Felipe.

Ele lista os temas que podem ser apresentados neste domingo: meio ambiente, cidadania, saúde e educação.

Meio ambiente: Poluição plástica;

Poluição plástica; Cidadania: Direito à Justiça;

Direito à Justiça; Saúde: Alimentos ultraprocessados e suas consequências;

Alimentos ultraprocessados e suas consequências; Educação: Efeitos negativos do uso do celular para a aprendizagem.

O que o candidato não pode fazer na redação

De acordo com o Inep, o candidato receberá a nota 0 se:

Fugir totalmente ao tema;

Não obedecer ao tipo dissertativo-argumentativo;

O texto não for escrito na Folha de Redação, que será considerada "Em Branco";

Tiver apenas até sete linhas manuscritas, qualquer que seja o conteúdo;

Tiver até dez linhas escritas no sistema Braille, situação que configurará "Texto insuficiente";

Tiver impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, o que configurará "Anulada";

Tiver parte deliberadamente desconectada do tema proposto;

Tiver nome, assinatura, rubrica ou qualquer outra forma de identificação no espaço destinado exclusivamente ao texto da redação, o que configurará "Anulada";

Tiver texto escrito predominantemente ou integralmente em língua estrangeira;

Tiver texto ilegível, que impossibilite sua leitura por dois avaliadores independentes, o que configurará "Anulada";

Tiver cópia de texto da Prova de Redação e/ou do Caderno de Questões. Neste caso, terá o número de linhas copiadas desconsiderado para a contagem do número mínimo de linhas.