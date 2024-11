Juventus bate Udinese e mantém invencibilidade na Série A

SÃO PAULO, 2 NOV (ANSA) - A Juventus derrotou a Udinese neste sábado (2), fora de casa, por 2 a 0 e assumiu provisoriamente a terceira colocação da Série A do futebol italiano.

Única invicta no torneio, a equipe comandada pelo ítalo-brasileiro Thiago Motta não teve dificuldades para construir a vitória, primeiro com um gol contra de Maduka Okoye, após bela jogada de Khéphren Thuram, e depois com Nicolò Savona, ambos no primeiro tempo.

Com o resultado, a Juventus chegou a 21 pontos e subiu para terceiro lugar na Série A, empatada com a segunda colocada Inter de Milão, que recebe o Venezia neste domingo (3).

No entanto, a Velha Senhora ainda pode ser ultrapassada por Atalanta, Fiorentina e Lazio, que enfrentam o líder Napoli, o Torino e o Cagliari, respectivamente, pela 11ª rodada.

Já a Udinese está em sétimo lugar, com 16 pontos, e também pode perder posições ao longo do fim de semana. (ANSA).

