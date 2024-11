Oppo Reno 11F: visual e desempenho agradam, mas som decepciona; veja teste

Ainda há espaço para mais marcas de celulares no Brasil? Aparentemente, sim. O smartphone Oppo Reno 11F chega para ser uma alternativa interessante no mercado de modelos intermediários.

O aparelho, da chinesa Oppo, se destaca por entregar um visual fora do padrão, e isso também impacta o seu preço. Será que vale a pena?

O que mais gostei

Visual. O Oppo Reno 11F é leve e seu aspecto geral é semelhante a outros celulares de marcas chinesas. As bordas são arredondadas, mas as laterais são planas. Por isso, a sensação tátil é mais confortável, mesmo que ele seja grande. Na frente, a tela tem um entalhe mais compacto e as bordas são discretas, permitindo um aproveitamento frontal maior.

O módulo de câmeras é diferente de modelos concorrentes, e isso ajuda a destacar o produto.

Detalhe do nicho de câmeras do Oppo Reno 11F Imagem: Juliana dos Santos

Câmeras. O sensor principal de 64 MP oferece bons resultados em fotos diurnas e noturnas. Para quem está mais adaptado com cores equilibradas, vai sentir um contraste mais forte e a saturação suave, permitindo edições mais profundas em apps para postar nas redes sociais.

Foto tirada com o celular durante o teste Imagem: Juliana dos Santos

As câmeras ultrawide de 8 MP e macro de 2 MP não estão no mesmo nível de modelos concorrentes da mesma categoria. Falta nitidez em ambas, com um nível de ruído injustificável na grande angular.

Para selfies, o sensor de 32 MP é bom, permitindo capturas interessantes.

Selfie tirada com o celular durante os testes Imagem: Juliana dos Santos

Tela. O display está no padrão para a categoria, o que é ótimo. Seu painel é AMOLED com 6,7 polegadas e resolução Full HD+ (1080 x 2412 pixels). Além disso, ele tem taxa de atualização de 120 Hz, proporcionando maior fluidez na navegabilidade.

O brilho do visor é alto, e isso permite a visualização do conteúdo com qualidade em qualquer condição de luz.

À primeira vista, a saturação da tela pode não agradar. Porém, dá para mexer nas configurações e garantir uma usabilidade mais agradável no dia a dia.

Tela do Oppo Reno 11F durante os testes Imagem: Juliana dos Santos

Desempenho. O desempenho entregue pelos 8 GB de memória RAM, em conjunto com o MediaTek Dimensity 7050 é bom. Os aplicativos abrem com rapidez, os jogos rodam com tranquilidade, e isso significa que a experiência prática é confortável.

Entretanto, sinto que alguns apps, quando permanecem muito tempo em segundo plano, são mais lentos na reabertura.

Além disso, as animações padrão do sistema ColorOS 14 são um pouco lentas, dando uma sensação de atraso entre o toque e a abertura do aplicativo.

Bateria. Sua bateria é de 5.000 mAh e, assim como o esperado, sua autonomia supera um dia de uso com facilidade. Complementando essa praticidade, o carregador rápido SuperVOOC de 67 W (incluso na caixa) permite que a recarga seja finalizada em menos de uma hora.

Pontos de atenção

Construção. Por mais que o celular tenha certificação IP65, que garante resistência à jatos de água ou chuva e poeira, ele fica abaixo de alguns concorrentes que possuem IP67, e podem ser submersos.

Outro ponto de atenção no produto é o seu corpo, pois a traseira é em plástico, sendo inferior ao vidro aplicado em alternativas com custo-benefício maior, como o Galaxy A55. Apesar de sua beleza, estes são detalhes importantes para os consumidores mais exigentes, e que podem impactar no preço.

Detalhe dos botões laterais do Oppo Reno 11F Imagem: Juliana dos Santos

Som. Encontrar celulares baratos com apenas um alto-falante está cada vez mais raro, e ver um modelo intermediário com esse padrão é, no mínimo, decepcionante.

O Reno 11F tem apenas uma saída dedicada ao som em sua parte inferior. A empresa até tenta impulsionar o volume com o modo boost em 300%, via software. Porém, só ajuda a aumentar a percepção dos pontos negativos.

Algo que incomodou bastante em nossos testes foi a distorção no som, ficando ainda mais evidente quando o volume supera os 80% de sua potência total (no modo normal).

A sonoridade é focada nos tons mais agudos, e explora pouquíssimo os graves. Quando o assunto são os médios, é melhor esquecer, pois eles não aparecem nem nas músicas que exploram essa "assinatura sonora".

Para quem vale a pena?

Para quem gosta de celular de marcas chinesas, ele é uma boa opção: tem visual interessante e desempenho agradável.

O preço, no entanto, pode dificultar o Oppo a conquistar um público maior.

Ficha técnica

Sistema operacional: Android 14 com ColorOS 14

Android 14 com ColorOS 14 Tela: 6,7 polegadas AMOLED, Full HD+ (1080 x 2412 pixels), 120 Hz de taxa de atualização

6,7 polegadas AMOLED, Full HD+ (1080 x 2412 pixels), 120 Hz de taxa de atualização Câmeras principais: 64 MP (grande angular) + 8 MP (ultra grande angular) + 2 MP (macro)

64 MP (grande angular) + 8 MP (ultra grande angular) + 2 MP (macro) Câmera frontal: 32 MP (grande angular)

32 MP (grande angular) Bateria: 5.000 mAh

5.000 mAh Processador: MediaTek Dimensity 7050 (octa-core: 2x2,6 GHz Cortex-A78 & 6x2,0 GHz Cortex-A55)

MediaTek Dimensity 7050 (octa-core: 2x2,6 GHz Cortex-A78 & 6x2,0 GHz Cortex-A55) Armazenamento: 256 GB (expansível por cartão micro SD)

256 GB (expansível por cartão micro SD) Memória RAM: 8 GB (+8 GB de memória virtual)

8 GB (+8 GB de memória virtual) Resistência à água: IP57 (resistente a respingos de água e poeira)

IP57 (resistente a respingos de água e poeira) Dimensões: 161,1 x 74,7 x 7,5 mm (A x L x P); 177 gramas

