Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de novembro de 2024

Pela primeira vez, os brasileiros vão ter, oficialmente, um mês de novembro com três feriados nacionais. Amanhã, 2 de novembro, é o primeiro destes feriados: o Dia de Finados. Celebrado por seguidores da Igreja Católica e por cristãos de outras tradições, o Dia de Finados, também conhecido como "Dia dos Mortos", é um momento para homenagear e lembrar os entes queridos falecidos. A data, que vai cair em um sábado, foi acompanhada por veículos da EBC, como a Agência Brasil em 2011 e 2023. Relembre:

O segundo feriado de novembro de 2024 é o Dia da Proclamação da República. A data é uma lembrança da mudança do sistema de governo no Brasil, de monarquia para república, em 15 de novembro de 1889, liderada por Marechal Deodoro da Fonseca. O feriado, que cai em uma sexta-feira, já foi tema de matéria da Agência Brasil de 2023, que apontava para o elitismo no episódio histórico, e desta reportagem da TV Brasil de 2019:

O terceiro feriado de novembro de 2024 é o Dia da Consciência Negra. Celebrado em 20 de novembro (que cai em uma quarta-feira em 2024), a efeméride é feriado nacional desde a sanção de uma lei de dezembro do ano passado. A festividade, que é uma homenagem a Zumbi dos Palmares (líder do Quilombo dos Palmares e símbolo da resistência à escravidão), foi tema destas matérias da Radioagência Nacional em 2023:

Para além dos feriados, novembro tem uma das campanhas de conscientização mais populares em nosso calendário. É o Novembro Azul, que trata sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Com o objetivo de alertar os homens para a importância de exames preventivos, como o PSA e o toque retal, o Novembro Azul sempre é destaque em veículos da EBC, como nestas matérias da Agência Brasil e da Radioagência Nacional do ano passado:

O mês também tem outras datas, como o Dia das Favelas (que marca o reconhecimento das favelas na história do Brasil e é celebrado em 4 de novembro), o Dia da Bandeira (que celebra a criação e adoção da bandeira nacional republicana no dia 19 de novembro) e três centenários.

Um deles é o da União dos Escoteiros do Brasil (UEB). A organização, a principal do escotismo no Brasil, foi fundada em 4 de novembro de 1924. Em tempos de superexposição de telas, a UEB continua pregando o desenvolvimento de jovens por meio de atividades ao ar livre e valores de cidadania e responsabilidade. O escotismo foi tema desta matéria do História Hoje neste ano:

No dia 28 de novembro, completam-se os 100 anos de nascimento da engenheira agrônoma checa naturalizada brasileira Johanna Döbereiner. Falecida em 2000, ela era, de acordo com um levantamento de 1995 da Folha de S. Paulo, a cientista brasileira mais citada em estudos internacionais por conta da descoberta de bactérias que ajudam na agricultura de produtos como soja e cana-de-açúcar. Ela é, também, a única brasileira indicada ao Prêmio Nobel de Química. Isso foi em 1997.

Para fechar os centenários do mês, temos os 100 anos de morte do compositor italiano Giacomo Puccini. Autor de óperas como La bohème, Tosca, Madama Butterfly e Turandot, ele já foi destaque de diversos programas da Rádio MEC, como edições do Ópera Completa e do Caderno de Música:

Novembro de 2024

1

Nascimento do técnico do ex-jogador e treinador de futebol paulistano Vicente Ítalo Feola (115 anos) - foi treinador da seleção brasileira de futebol durante a campanha na Copa do Mundo de 1958 que terminou com o primeiro título do país na competição internacional. Dia Mundial Vegano - comemoração internacional que tem sido festejada desde 1994, e que foi instituída durante a celebração do 50º aniversário da Sociedade Vegana do Reino Unido Fundação do bloco afro Ilê Ayê em Salvador/BA (50 anos) Novembro Azul: Prevenção do Câncer de Próstata

2

Nascimento do cantador de boi Humberto de Maracanã (85 anos) Dia Internacional pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas - data reconhecida pela ONU Dia de Finados - comemoração de seguidores da Igreja Católica Apostólica Romana e Cristãos de outras tradições, que também é conhecida como "Dia dos Mortos"; é celebrada com feriado no Brasil de acordo com a Lei Nº 10.607 de 19 de dezembro de 2002

3

Morte do poeta, advogado, jornalista, etnógrafo e teatrólogo maranhense Gonçalves Dias (160 anos) - expoente do romantismo brasileiro Nascimento da jornalista britânica Anna Wintour (75 anos) - editora-chefe da edição norte-americana da revista Vogue Nascimento do médico e químico escocês Daniel Rutherford (275 anos) - conhecido por ter descoberto e isolado o elemento químico nitrogênio, descrevendo algumas de suas propriedades, em 1772. Também descreveu o oxigênio, que denominou de "ar vital" Morte do pintor, desenhista, gravurista e escultor francês Henri Matisse (70 anos) Dia Internacional das Reservas da Biosfera - comemoração instituída pela UNESCO para ser festejada no mês do aniversário do lançamento do programa Homem e a Biosfera, que veio a público entre 9 e 19 de novembro de 1971, e que está relacionado com a Rede Mundial de Reservas da Biosfera

4

Morte do compositor e violonista Cândido das Neves (90 anos) Nascimento / Morte do ex-jogador de futebol estadunidense Bert Patenaude (50 anos) - creditado como o primeiro jogador de futebol a fazer três gols (hat trick) na mesma partida na Copa do Mundo Fifa Nascimento do ex-sociólogo e professor gaúcho Maurício Tragtenberg (95 anos) Morte do advogado, general e político gaúcho José Antônio Flores da Cunha (65 anos) Nascimento do cineasta e roteirista fluminense Haroldo Marinho Barbosa (80 anos) - dirigiu o premiado Engraçadinha (1981) Fundação da União dos Escoteiros do Brasil (100 anos) É publicado o primeiro número da revista científica interdisciplinar britânica Nature (155 anos) - foi classificada como a revista científica mais citada do mundo Dia das Favelas - comemoração de membros da Central Única das Favelas com eventos em várias localidades do Brasil, que está oficializada nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo; tem por fim marcar a data de uma carta de 4 de novembro de 1900, que foi escrita por um delegado da 10ª Circunscrição do Rio de Janeiro para o então Chefe da Polícia, Enéas Galvão, sobre a favela do Morro da Providência. O documento é tido como a 1ª referência documentada da história brasileira sobre favelas Dia dos Inventores F. Zampari e C. Matazzaro fundam a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, em São Bernardo do Campo/SP (70 anos)

5

Morte do pianista ucraniano Vladimir Horowitz (35 anos) Morte do ator, produtor, diretor e dramaturgo carioca Octávio Alves da Graça Mello, mais conhecido como Graça Mello (45 anos) Nascimento do ex-jogador de futebol carioca Alfredo Brilhante da Costa (120 anos) - Brilhante teria sido o verdadeiro inventor do chute "bicicleta", ao invés de Leônidas da Silva Nascimento do jurista, advogado, político, diplomata, escritor, filólogo, jornalista, tradutor e orador baiano Ruy Barbosa (175 anos) Dia da Cultura e da Ciência - comemoração do Brasil, que foi criada pela Lei Nº 5.579 de 19 de maio de 1970, e que também é conhecida como "Dia Nacional da Ciência e Cultura Brasileira" Dia Nacional da Língua Portuguesa - comemoração que foi estabelecida pela Lei Nº 11.310 de 12 de junho de 2006 Dia Mundial da Conscientização sobre Tsunamis - data reconhecida pela ONU Dia do Radioamador Dia Nacional do Design - comemoração instituída pelo Decreto de 19 de outubro de 1998 Primeira transmissão da TV Educativa (TVE) (49 anos)

6

Morte da pintora, desenhista, gravadora, ilustradora e professora paulista Anita Malfatti (60 anos) Morte da atriz e apresentadora paulista Célia Biar (25 anos) Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do Meio Ambiente em Tempos de Guerra e Conflito Armado - comemoração instituída pela ONU na Resolução 56/4, de 5 de novembro de 2001 Dia Nacional do Riso Lançamento da série ficcional "Teatro de Mistério", na Rádio Nacional do Rio de Janeiro (67 anos) - escrita por Hélio do Soveral, tratava das investigações de crimes de assassinato, realizadas pelo Departamento de Polícia Judiciária

7

Lançamento do programa "O Céu do Brasil", veiculado na Rádio MEC (46 anos) - visava abordar os fenômenos celestes, de forma acessível aos ouvintes Morte do ator, roteirista e cineasta paulista Anselmo Duarte (15 anos) Dia do Radialista

8

Morte do biólogo, médico sanitarista, cientista e bacteriologista mineiro Carlos Chagas (90 anos) Nascimento do mangaká e escritor japonês Masashi Kishimoto (50 anos) - criador do mangá Naruto Morte jogador de futebol mineiro Heleno de Freitas (65 anos) Nascimento do advogado, jornalista e poeta maranhense Teófilo Dias (170 anos) - sobrinho de Gonçalves Dias e patrono na Academia Brasileira de Letras Execução dos principais líderes da Conjuração Baiana (225 anos) - João de Deus Nascimento, Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga, Lucas Dantas do Amorim Torres e Manoel Faustino dos Santos Lira foram enforcados e partes de seus corpos expostos em Salvador (BA) Dia Mundial do Urbanismo - comemoração internacional, que mais tarde foi oficializada no Brasil como "Dia Nacional do Urbanismo"; criada no "Congresso de Besançon" de 1935 na França

9

Nascimento da fotógrafa, pintora e desenhista fluminense Hermínia Borges (130 anos) - uma das pioneiras da fotografia de expressão pessoal no Brasil e uma das fundadoras do Foto Clube Brasileiro no Rio de Janeiro. Desenvolve intensa atividade fotoclubística, sendo premiada em numerosos salões internacionais Nascimento do poeta, jornalista e letrista piauniense Torquato Neto (80 anos) Nascimento da atriz húngara naturalizada brasileira Eva Todor (105 anos) Morte da jornalista, pintora, poetisa e professora fluminense Cecília Meireles (60 anos) Nascimento da atriz e inventora austríaca Hedy Lamarr (110 anos) - co-inventora de um sistema de comunicação para as Forças Armadas dos Estados Unidos da América que serviu de base para a atual telefonia celular Nascimento do cientista, astrônomo e divulgador científico estadunidense Carl Sagan (90 anos) Realização do Baile da Ilha Fiscal (135 anos) - em homenagem aos oficiais do navio chileno "Almirante Cochrane", foi o último Baile do Império Brasileiro Início da derrubada do Muro de Berlim (35 anos) - ato que marca fim da Guerra Fria Golpe de Estado de 18 de Brumário na França dá início ao período Napoleônico (225 anos) Início da 34º Edição do Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema (CE) - será realizado do dia 9 a 15 de novembro de 2024

10

Nascimento do apresentador, ator e diretor Marcelo Tas (65 anos) Apagão ocasionado pela falha de três linhas de transmissão provenientes da Usina Hidrelétrica de Itaipu deixa quase 90 milhões de pessoas sem energia elétrica e afeta diversas cidades em 18 estados brasileiros, mais cidades no Paraguai (15 anos) Início dos conflitos da Revolta da Vacina, no Rio de Janeiro (120 anos) - associados à obrigatoriedade da vacinação contra varíola por toda a população, e, em um contexto mais amplo, às reformas urbanas que estavam sendo realizadas pelo prefeito Pereira Passos e as campanhas de saneamento lideradas pelo médico Oswaldo Cruz Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento - comemoração instituída em 2001 pela UNESCO, que é celebrada no Brasil, com a realização anual de um Concurso de Trabalhos Escritos e de Desenhos, para estudantes, além de atividades voltadas para autoridades, pesquisadores, cientistas, professores e demais interessados Catetinho, residência presidencial oficial em Brasília arquitetada por Oscar Niemeyer, é tombado pelo IPHAN a pedido de Juscelino Kubitschek (65 anos)

11

Morte do líder da Autoridade Palestiniana e presidente desde 1969 da Organização para a Libertação da Palestina Yasser Arafat (20 anos) Nascimento do escritor e folclorista maranhense Celso de Magalhães (175 anos) - pioneiro no estudo do folclore no Brasil O jornalista Mário Eugênio Rafael de Oliveira, o Gogó das Sete, é assassinado quando saía da Rádio Planalto no SRTVS (40 anos) - Mário Eugênio era uma celebridade no DF. Sua coluna no Correio Braziliense e o programa policial de rádio que apresentava eram campeões de audiência. Foi morto por ter feito denúncias que evolviam o alto escalão da Secretaria de Segurança Pública do DF

12

Morte do poeta paraibano Augusto dos Anjos (110 anos) Nascimento da atriz estadunidense Grace Kelly (95 anos) - tornou-se Princesa de Mônaco ao casar-se com o Príncipe Rainier III em 1956 Morte da política e revolucionária espanhola Dolores Ibárruri, La Pasionaria (35 anos) Nascimento do jogador de futebol pernambucano Edvaldo Izídio Neto, o Vavá (90 anos) - bicampeão mundial de futebol, é, ao lado do também pernambucano Ademir de Menezes e de Jairzinho, o terceiro maior artilheiro da Seleção Brasileira na história das Copas do Mundo Dia do Pantanal Dia Mundial do Hip Hop - comemorado para marcar a data da criação da Nação Zulu ocorrida em 12 de novembro de 1973, no bairro novaiorquino do Bronx (Estados Unidos da América), que é tida como a 1ª Organização a oficialmente incluir o Hip Hop em seus interesses, ao trabalhar para converter a violência dos subúrbios em jogos artísticos Assassinato da jovem alemã Maria Francelina Trenes, a Maria Degolada, em Porto Alegre/RS (125 anos) - ganhava a vida como prostituta e, após ser brutalmente morta pelo namorado, ganhou o apelido de Maria Degolada tornando-se parte do folclore de Porto Alegre e centro de um culto popular. O assassinato ganhou grande destaque na imprensa, circularam várias versões sobre o caso e logo os locais passaram a venerá-la. No local onde foi morta ergueu-se uma pequena capela em sua homenagem

13

Morte do poeta matogrossense Manoel de Barros (10 anos) - é o mais aclamado poeta brasileiro da contemporaneidade nos meios literários Morte da atriz paulistana Mara Manzan (15 anos) Dia Mundial da Gentileza - celebrado na Austrália, Brasil, Canadá, Emirados Árabes Unidos, Itália, Índia, Japão, Nigéria e Reino Unido, entre outros, para marcar a data da abertura da "1ª Conferência Mundial do Movimento da Bondade" ocorrida na cidade japonesa de Tóquio em 1998, e do aniversário do Movimento Mundial da Gentileza , que surgiu em 1996 num pequeno encontro no Japão

14

Morte do cantor e compositor fluminense José Flores de Jesus, o Zé Keti (25 anos) - oriundo da Portela, participou do espetáculo "Opinião", ao lado de João do Vale e Nara Leão em 1964 e em 1998 recebeu o prêmio Shell pelo conjunto de sua obra Dia do Bandeirante Dia Mundial do Diabetes - o dia foi escolhido por marcar o aniversário de Frederick Banting que, junto com Charles Best, concebeu a ideia que levou à descoberta da insulina em 1921 Dia Nacional da Alfabetização

15

Morte da cantora gospel carioca Denise Cerqueira (25 anos) Primeira eleição direta para Presidente da República do Brasil, após o termino da regime militar (35 anos) Proclamação da República (135 anos) Dia do Esporte Amador Dia da Proclamação da República - comemorado por brasileiros, conforme Lei Nº 662 de 6 de abril de 1949, ratificada pela Lei Nº 10.607 de 19 de dezembro de 2002, para marcar a data da promulgação do Decreto 1 de 15 de novembro de 1889, que foi assinado pelo então Marechal Deodoro da Fonseca Dia Nacional da Umbanda - comemoração instituída pela Lei Nº 12.644 de 16 de maio de 2012, e que inicialmente foi instituída pelo Conselho Nacional Deliberativo da Umbanda; tem por fim marcar a data da 1ª manifestação do "Caboclo das Sete Encruzilhadas", que se incorporou em 15 de novembro de 1908 no então jovem médium brasileiro, Zélio Fernandino de Moraes

16

Nascimento da cantora e pianista estadunidense Diana Krall (60 anos) Dia Internacional para a Tolerância - comemoração internacional que foi instituída pela ONU na sua resolução A RES / 51/95 de 12 de dezembro de 1996; tem por fim marcar a data da constituição da UNESCO , que se deu em 16 de novembro de 1945, e a data da proclamação da "Declaração de Princípios Sobre a Tolerância"; assinada por 185 países na cidade de Paris, com a intenção de poupar sucessivas gerações das guerras por questões culturais, a partir da prática da tolerância e da convivência pacífica entre os povos vizinhos Dia Internacional do Patrimônio Mundial - comemoração internacional, que tem sido promovida pela UNESCO; tem por fim marcar a data da adoção da Convenção de Paris, a partir da qual foram assentadas as bases da proteção do patrimônio cultural e natural da humanidade Dia Nacional da Amazônia Azul - comemoração no Brasil, que foi instituída pela Lei Nº 13.187 de 11 de novembro de 2015.; tem por fim marcar a data da entrada em vigor da "Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar", que consagra os conceitos de Mar Territorial, Zona Econômica Exclusiva e Plataforma Continental, viabilizando a delimitação dos espaços marítimos sob a jurisdição brasileira, os quais totalizarão aproximadamente 4,5 milhões de km² - área que a Marinha do Brasil convencionou chamar de Amazônia Azul Lançamento do programa "Estúdio F", veiculado na Rádio Nacional AM RJ (18 anos)

17

Morte do maestro e compositor carioca Heitor Villa-Lobos (65 anos) Morte do empresário estadunidense Herman Hollerith (95 anos) - um dos fundadores da empresa de tecnologia IBM e precursor do processamento de dados pela tecnologia de cartões perfurados Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito - data móvel em comemoração reconhecida pela ONU (terceiro domingo de novembro) Dia Nacional do Conselheiro Tutelar - data móvel em comemoração instituída pela Lei Nº 11.622 de 19 de dezembro de 2007; tem por fim, marcar a data do 1º Congresso Nacional de Conselheiros Tutelares do Brasil (terceiro domingo de novembro)

18

Morte do compositor, produtor musical e jornalista fluminense Ronaldo Bôscoli (30 anos) Nascimento da escritora canadense Margaret Atwood (85 anos) - autora, dentre outros, do sucesso de venda The Handmaid's Tale Nascimento do pintor, professor e gravurista gaúcho Iberê Camargo (110 anos) Nascimento do ex-jogador de futebol pernambucano José Ferreira Franco, o Zequinha (90 anos) - campeão mundial de futebol em 1962 Morte do escultor brasileiro Antônio Francisco Lisboa conhecido como Aleijadinho (210 anos) Morte do desenhista e cartunista mineiro Mauro Borja Lopes, o Borjalo (20 anos) Deflagração da Operação Rio I - intervenção militar Exército no Rio de Janeiro (30 anos) - o Exército agiu em pelo menos cinco áreas de favela, dando início efetivo à operação de combate ao tráfico de drogas e porte ilegal de armas. As forças militares atuaram junto às favelas Dona Marta (Botafogo, zona sul), Chapéu Mangueira (Leme, Zona Sul), Turano (Rio Comprido, Zona Zorte), Andaraí (Andaraí, Zona Norte) e Pavão/Pavãozinho (Ipanema, Zona Sul) Início da Cúpula de Líderes do G20 - 2024, evento a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro (RJ) - fórum de cooperação econômica internacional que tem como objetivo debater temas para o fortalecimento da economia internacional e desenvolvimento socioeconômico global

19

Morte do escritor, ator, diretor, autor e jornalista paulista Plínio Marcos (25 anos) Inauguração do Museu do Prado em Madri, na Espanha (205 anos) - famoso por sua coleção de pinturas, é um dos mais visitados do mundo Pelé marca seu milésimo gol no estádio Maracanã, durante o Torneio Roberto Gomes Pedrosa (equivalente ao Brasileirão), de pênalti, contra o Vasco (55 anos) Dia da Bandeira - comemoração da instituição da bandeira nacional republicana, no ano de 1889 Dia Mundial do Banheiro - comemoração promovida desde 2001 pela Organização Mundial de Banheiros, objetivando melhorar a higiene e os serviços de saneamento no mundo, além de conscientizar sobre a importância das condições sanitárias na qualidade de vida das pessoas, que está ratificada pela 92ª sessão da Assembléia Geral da ONU Dia Nacional do Cordelista - marca a data de nascimento de Leandro Gomes de Barros, poeta de literatura de cordel Batalha de Guaxenduba na região de Icatu/MA (410 anos) - embate entre forças portuguesas e tabajaras contra francesas e tupinambás

20

Morte do produtor de cinema e empresário paulista Herbert Richers (15 anos) Morte do economista e político carioca Celso Pitta (15 anos) Nascimento da cantora e compositora gaúcha Neusinha Brizola (70 anos) Morte do economista paraibano Celso Furtado (20 anos) - oitavo ocupante da cadeira 11 da Academia Brasileira de Letras Dia Mundial das Crianças - comemoração internacional, que foi inicialmente recomendada pela 9ª Assembleia Geral da ONU na sua Resolução A/RES/836 de 14 de dezembro de 1954; tem por fim, marcar a data da aprovação da "Declaração dos Direitos das Crianças" Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra - comemoração do Brasil, que foi instituída pela Lei Nº 12.519 de 10 de novembro de 2011 Dia do Auditor de Controle Interno Dia da Industrialização da África - comemoração internacional, que foi instituída pela ONU na sua resolução A/RES/44/237 de 22 de dezembro de 1989

21

Nascimento do escritor, ensaísta, deísta e filósofo iluminista francês François-Marie Arouet, o Voltaire (330 anos) Nascimento do cantor e compositor português radicado no Brasil João Ricardo Carneiro Teixeira Pinto (75 anos) - fundador do grupo musical Secos & Molhados Dia Mundial da Televisão - instituído pela resolução 51/205 da Assembleia Geral da ONU em dezembro de 1996

22

Nascimento do maestro, compositor e arranjador paranaense Waltel Branco (95 anos) Morte do poeta e repentista cearense Joaquim dos Santos Rodrigues, o Seu Lunga (10 anos) - personagem célebre do folclore nordestino Dia Internacional do Músico - comemoração internacional, que está oficializada no Brasil como "Dia da Música", em louvor à Santa Cecília, que, desde o século XV, é considerada padroeira da música sacra e, consequentemente também, tida na conta de Padroeira dos músicos

23

Morte do advogado, jornalista, magistrado, contista e poeta fluminense Lúcio de Mendonça (115 anos) - membro fundador, primeiro ocupante da cadeira 11 e idealizador da Academia Brasileira de Letras Nascimento do compositor e maestro amazonense Claudio Santoro (105 anos) Nascimento da atriz carioca Maria Gladys (85 anos) Nascimento da atriz paulistana Elizabeth Savalla (70 anos) Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil

24

Morte do compositor e pianista paulista José Aimberê de Almeida (75 anos) Nascimento do esportista paulista Charles Miller (150 anos) - considerado o "pai" do futebol e do rugby no Brasil São descobertos, na Etiópia, fósseis de um indivíduo da espécie Australopithecus afarensis, que recebeu o apelido de Lucy (50 anos) - com cerca de 3 milhões e 200 mil anos de idade, a espécie é conhecida como a mais antiga ancestral dos humanos

25

Nascimento do engenheiro alemão Karl Benz (180 anos) - inventor (com Gottlieb Daimler) do automóvel movido a gasolina como o conhecemos atualmente Dia Nacional do Doador de Sangue Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres - comemoração internacional que está ratificada pela ONU na sua Resolução A/RES 54/134 de 17 de dezembro de 1999 Dia Nacional da Baiana de Acarajé - comemoração criada pela Lei Nº 12.206 de 19 de janeiro de 2010, pela qual se tornou nacional uma celebração inicialmente apenas da capital do Estado brasileiro da Bahia

26

Nascimento de Tina Turner, cantora e atriz norte americana (85 anos) - conhecida como a Rainha do Rock n' Roll

27

Morte da escritora de romance de mistérios inglesa P. D. James (10 anos) Dia Nacional de Luta contra o Câncer de Mama

28

Nascimento da engenheira agrônoma checa naturalizada brasileira Johanna Döbereiner (100 anos) - pioneira em biologia do solo. É a sétima cientista brasileira mais citada pela comunidade científica mundial e a primeira entre as mulheres Morte do ator e comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños (10 anos) - conhecido no Brasil pelos seriados Chaves e Chapolin Morte do escritor e poítico maranhense Coelho Netto (90 anos) - ativo na campanha pela extinção da escravatura e membro da Academia Brasileira de Letras Lady Nancy Astor tornou-se a primeira mulher eleita para a Câmara dos Comuns britânica (105 anos)

29

Morte do maestro e pianista paulista Lyrio Panicali (40 anos) - atuou como maestro contratado da Rádio MEC Morte do compositor italiano Giacomo Puccini (100 anos) - autor de óperas como "La bohème", "Tosca", "Madama Butterfly" e "Turandot" Dia Internacional de Solidariedade para com o Povo Palestino - comemoração internacional instituída pela ONU; tem por fim marcar a data da aprovação da resolução Nº 181 de 29 de novembro de 1947 na 2ª sessão da Assembleia Geral da própria ONU, que então versava sobre a partilha da Palestina, e que possibilitou a criação do Estado de Israel

30