Ucrânia identifica generais norte-coreanos que afirma estarem com tropas na Rússia

Por Josh Smith

(Reuters) - O governo da Ucrânia deu os nomes de três generais norte-coreanos que, segundo Kiev, estão acompanhando os milhares de soldados do Exército Popular Coreano enviados à Rússia para ajudar na guerra de Moscou na Ucrânia.

Em comentários preparados para o Conselho de Segurança da ONU nesta quarta-feira, a delegação da Ucrânia disse que os três generais estão entre pelo menos 500 oficiais norte-coreanos enviados à Rússia.

Em um comunicado, a delegação afirmou que os planos preveem que as tropas norte-coreanas sejam organizadas em pelo menos cinco formações de 2.000 a 3.000 soldados cada, e integradas às unidades russas para ocultar sua presença.

A agência de inteligência da Coreia do Sul disse que pelo menos alguns generais podem ter acompanhado um punhado de tropas já deslocadas para zonas de campo de batalha.

A Rússia não negou o envolvimento de tropas norte-coreanas na guerra, que vem travando na Ucrânia desde o lançamento de uma invasão em grande escala em fevereiro de 2022.

Após uma negação inicial, a Coreia do Norte defendeu a ideia de enviar tropas e disse que está de acordo com o direito internacional.

Na mesma reunião do Conselho de Segurança, o enviado russo Vassily Nebenzia afirmou que a interação militar de Moscou com a Coreia do Norte não violou a lei internacional e que o país tem o direito de buscar ajuda de seus parceiros.

A Ucrânia nomeou o coronel-general Kim Yong Bok, um general graduado com comando de tropas de forças especiais, incluindo o XI Corps, também conhecido como Storm Corps, que o serviço de inteligência sul-coreano afirmou ter sido enviado à Rússia.

Michael Madden, especialista em liderança da Coreia do Norte do Stimson Center, sediado nos Estados Unidos, disse que o papel de Kim parece ser mais amplo, comandando o Centro de Orientação e Treinamento em Infantaria Leve, que inclui o XI Corps, e unidades de infantaria leve destacadas para as unidades do Exército norte-coreano e destacadas para missões especiais do Centro de Reconhecimento Geral, a principal agência de espionagem da Coreia do Norte.

Kim participou de sete eventos com o líder norte-coreano Kim Jong Un este ano, incluindo exercícios de forças especiais.

"Esse é um destacamento grande e quase sem precedentes para o Exército Popular Coreano", disse Madden, que acredita que o general está na Rússia como representante de Kim Jong Un.

"Como tal, há uma série de tarefas administrativas e de relacionamentos, de modo que Kim Jong Un enviou Kim Yong Bok como um tomador de decisões por procuração até que a presença da unidade do Exército Popular Coreano esteja totalmente estabelecida."

Outras autoridades de alto escalão identificados pela Ucrânia incluem o coronel-general Ri Chang Ho, vice-chefe do Estado-Maior e chefe do Departamento Geral de Reconhecimento, e o major-general Sin Kum Cheol, chefe da Diretoria Operacional Principal.

(Reportagem de Josh Smith; reportagem adicional de Michelle Nichols, em Nova York)