Incêndio no Shopping 25 entra na fase final de rescaldo após 25 horas

Do UOL, em São Paulo

O incêndio que atingiu o Shopping 25 na rua Barão de Ladário, no Brás, está na fase final de rescaldo após 25 horas de trabalho dos bombeiros.

O que aconteceu

O fogo foi totalmente extinto por volta das 22h de quinta-feira (30). Incêndio não atingiu os prédios vizinhos, mas destruiu as mais de 200 lojas que ficavam no local, um movimentado ponto comercial no Brás.

Chamas não retornarão, dizem os bombeiros. O telhado do shopping desabou, mas não há risco de colapso total da estrutura do Shopping 25.

Imóvel está com o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros vencido desde agosto, informou o capitão Maykon Cristo. Já o certificado de segurança do shopping foi emitido pela prefeitura em 2022 e é válido até 2027, segundo a Defesa Civil.

Incêndio começou por volta das 6h44 de ontem. Algumas lojas já estavam abertas e três pessoas precisaram de atendimento após inalar fumaça. A funcionária de uma loja de jeans contou ao UOL que ficou sabendo do fogo após ouvir gritaria e correria pelos corredores.

Fogo teria começado em uma loja infantil no térreo do Shopping 25, relataram funcionários ao UOL. As autoridades ainda não confirmam a informação.