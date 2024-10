Índices da China fecham em alta após PMI mostrar expansão da atividade industrial

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China fecharam em alta nesta quinta-feira, impulsionados por ações do setor imobiliário, uma vez que a atividade industrial do país voltou a expandir em outubro, enquanto investidores aguardam uma importante reunião de autoridades para obter detalhes sobre mais estímulos.

O índice CSI300 fechou em alta de 0,04%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, subiu 0,42%. O índice Hang Seng, em Honk Kong, caiu 0,31%.

A atividade industrial da China expandiu em outubro pela primeira vez em seis meses, segundo o Índice de Gerentes de Compras (PMI) oficial do setor.

"Espero que o ímpeto econômico melhore moderadamente no quarto trimestre, com o afrouxamento das políticas monetárias e fiscais", disse Zhiwei Zhang, economista-chefe da Pinpoint Asset Management.

As ações do setor imobiliário lideraram os ganhos nos mercados onshore e offshore, com altas de 3,2% e 1,4%, respectivamente.

O sentimento dos investidores em relação ao mercado acionário da China tem esfriado desde meados de outubro, após fortes ganhos no final de setembro. O foco agora está voltado para a reunião do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo na próxima semana e para a eleição presidencial dos Estados Unidos.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,5%, a 39.081 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,31%, a 20.317 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,42%, a 3.279 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,04%, a 3.891 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,45%, a 2.556 pontos.

. Em TAIWAN, o mercado ficou fechado.

. Em CINGAPURA, o mercado ficou fechado.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,25%, a 8.160 pontos.

(Por redação de Xangai)