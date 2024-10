Coreia do Norte lança míssil para reforçar 'dissuasão nuclear'

TÓQUIO, 31 OUT (ANSA) - A Coreia do Norte lançou um míssil balístico no Mar do Japão na manhã desta quinta-feira (31), deixando a comunidade internacional em alerta.

O anúncio foi feito pelo exército da Coreia da Sul e confirmado pelo Ministério da Defesa do Japão, que revelou que o projétil, o primeiro disparado pelos norte-coreanos em outubro e o 12º no ano, caiu fora da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) japonesa, cerca de 300 quilômetros a oeste da ilha Okushiri, em Hokkaido.

Ainda de acordo com o governo japonês, o míssil parece ter sido lançado em uma trajetória inclinada, ou seja, disparado em um ângulo íngreme, quase vertical.

Já Pyongyang disse ter realizado um teste "crucial" de míssil balístico para reforçar sua capacidade de dissuasão nuclear.

"É uma ação militar apropriada que cumpre plenamente o propósito de informar os rivais sobre a nossa capacidade de contra-atacar", declarou o líder norte-coreano, Kim Jong-un, conforme relatado pela agência de notícias oficial KCNA.

A Coreia do Norte tem dado sinais de que pode lançar um míssil balístico intercontinental e realizar seu sétimo teste nuclear, ambos previstos para novembro, preocupando a comunidade internacional.

Os Estados Unidos condenaram o lançamento do projétil norte-coreano. Segundo o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Sean Savett, o disparo "é uma violação flagrante das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas" e "arrisca desestabilizar a região". (ANSA).

