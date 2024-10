Casa "invisível" e carro exclusivo: o que comprar com R$ 105 mi da Mega

A Mega-Sena sorteia nesta sexta-feira (1) um prêmio estimado em R$ 105 milhões. O que seria possível comprar caso o ganhador acertasse sozinho as seis dezenas? O UOL fez um levantamento de itens de luxo que o valor bancaria — em alguns casos, até com um "troco".

Uma casa "invisível"

Tem uma casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, que mais parece uma criação de inteligência artificial. É feita com espelhos, de forma que, dependendo do ângulo, não dá para saber se é uma construção ou se é a paisagem.

A estrutura de vidro externa tem 65 metros de comprimento, 7,6 metros de largura e 6m de altura. Tem três quartos, quatro banheiros e uma piscina com 9m².

Com 510m² de área útil, fica próxima ao Parque Nacional Joshua Tree. O valor estimado da casa é de R$ 101 milhões.

Carrão exclusivo

Bugatti La Voiture Noire, carro de alto luxo, que custa R$ 100 milhões Imagem: Bugatti/Divulgação

O Bugatti La Voiture Noire ("carro preto", em tradução livre) é um dos mais exclusivos do mundo. Apenas um modelo foi produzido em 2019 e revelado em um salão de automóveis na Suíça.

O carro tem um motor 8.0, que gera impressionantes 1.600cv de potência. Vai de 0 a 100 km/h em menos de dois segundos e atinge uma velocidade máxima de 440 km/h.

O modelo tem acabamento em couro marrom Havana. Cada farol é composto por 25 luzes de LED. Um botão feito de jacarandá no qual o condutor pode escolher dentre os diferentes modos de direção disponíveis.

O carro custa, segundo estimativas, R$ 100 milhões.

Uma penthouse em Dubai

Cobertura de luxo em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, tem até uma "sauna de baixa temperatura" e custa R$ 101 milhões Imagem: Reprodução/LuxuryEstate

É possível comprar uma penthouse em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Penthouse nada mais é que a cobertura de um prédio de luxo, com tantos requintes quanto os dos demais apartamentos.

A que cotamos tem 870m² de área, cinco quartos e seis banheiros, e fica próximo ao Parque Safa, a 10km do centro tradicional da capital.

Para enfrentar o calor, o proprietário pode usar a piscina privativa ou a banheira de hidromassagem. Tem até um espaço chamado "canto do gelo", quase como se fosse uma sauna de baixa temperatura.

O valor estimado do imóvel é R$ 101 milhões.

Mansão em uma ilha paradisíaca

Mansão à venda em Saint-Tropez, na França; com decoração que lembra casas antigas do Mediterrâneo, mas toque moderno no interior, chega a custar R$ 100 milhões Imagem: Reprodução/LuxuryEstate

Uma mansão está à venda na ilha de Saint-Tropez, na França. O local é badalado e concorrido durante o verão, e tem várias opções de entretenimento para todas as idades.

A casa em questão tem 500m² de área construída em um terreno de 5 mil metros quadrados. A área fica próxima às praias de Pamplona.

Cada um dos cinco quartos tem um banheiro, o que garante mais privacidade, segundo o anúncio. Uma vantagem é que há descontos no pagamento de taxas -- algo incomum em anúncios de imóveis de luxo.

A piscina tem o mesmo comprimento da casa, que é decorada no exterior com pedras que simulam as antigas residências do Mediterrâneo. Os espaços internos são montados de forma minimalista e com cores sóbrias.