Barcelona renova com Fermín López até 2029

O meio-campista espanhol Fermín López renovou seu contrato com o Barcelona até 2029, anunciou o clube catalão nesta quinta-feira (31).

"Barcelona e Fermín López chegaram a um acordo para estender o contrato do jogador até 30 de junho de 2029", escreveu o Barça em comunicado publicado em seu site, no qual informou que a cláusula de rescisão do novo vínculo é de 500 milhões de euros (R$ 3,1 bilhões na cotação atual).

"Estou muito feliz por continuar no clube da minha vida", confessou o jovem jogador de 21 anos, formado nas categorias de base do Barça.

Campeão da Eurocopa pela Espanha em julho, Fermín López fez até agora seis jogos nesta temporada, entre Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões, depois de ficar várias semanas afastado por uma lesão na coxa direita.

iga/eg/cb/yr

© Agence France-Presse