Vídeo mostra desespero de lojistas para conter fogo em shopping do Brás

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que comerciantes do Shopping 25, no Brás, percebem incêndio e tentam controlar as chamas na manhã desta quarta-feira (30).

O que aconteceu

Em uma gravação, é possível ver um dos boxes com as portas fechadas e fumaça saindo de dentro da loja. Enquanto isso, um grupo de pessoas está em volta, gritando e correndo ao perceber o início do incêndio, antes da chegada dos bombeiros.

Três homens aparecem tentando arrombar o box. Eles dão chutes e se jogam contra as portas de metal para salvar as mercadorias e conter a fumaça. No vídeo, não ficou claro se os lojistas conseguem abrir o espaço.

Outras imagens ainda mostram os comerciantes correndo para recolher os produtos. Na porta do shopping, eles se concentravam com sacolas e carrinhos. ''Já era a mercadoria de natal'', disse um deles.

Lojistas tentam conter incêndio e salvar mercadorias no Brás Imagem: Reprodução / Redes Sociais

O fogo se iniciou no Shopping 25 por volta das 6h e se alastrou para imóveis vizinhos. A rua Barão de Ladário foi isolada e o Corpo de Bombeiros ainda tentam controlar as chamas. Ao todo, 65 bombeiros estão no local com 22 viaturas. A Polícia Militar, Defesa Civil e o Samu também atendem a ocorrência.

Três pessoas foram levadas para postos de saúde na região. Elas inalaram fumaça e estão em observação, com estado de saúde estável, informou a Defesa Civil. Duas ainda estão no Hospital Tatuapé, enquanto a terceira foi atendida na AMA Pari e recebeu alta.

Prédio evacuado e ruas fechadas

Moradores de um prédio ao lado do imóvel foram orientados a deixar suas casas. Comerciantes de imóveis vizinhos ao Shopping 25 estão retirando suas mercadorias do local.

Ruas foram bloqueadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Os bloqueios acontecem na Rua Barão de Ladário com as ruas Oriente e João Teodoro; na Rua Júlio Ribeiro com a Rua Muller; na João Teodoro com a rua Monsenhor de Andrade e na avenida do Estado com a rua São Caetano. A companhia pede que motoristas evitem a região.

Mais de 10 linhas de ônibus tiveram itinerário alterado. Segundo a SPTrans, o bloqueio das vias atinge a rota das linhas 172U/10; 174M/10; 2105/10; 2123/10; 2161/10; 271F/10; 272N/10; 311C/10; 5144/10; 701A/10 e 119C/10.

Imóvel tem alvará que atesta segurança contra incêndios. O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros está vigente, segundo consulta feita pelo UOL. Segundo a Defesa Civil,o certificado de segurança do shopping foi emitido pela prefeitura em 2022 e é válido até 2027.

"Equipes engajadas no combate", diz governador. Em nota, Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que chamas são combatidas de diferentes pontos da região.