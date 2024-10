Estudo mostra como aquecimento global aumenta a mortalidade de pessoas de mais de 65 anos

A principal revista médica britânica "The Lancet" divulgou nesta quarta-feira (30), o seu 9º relatório anual sobre os impactos das mudanças climáticas na saúde. O estudo reforça a ideia de que as vidas e a saúde das populações vão sofrer as consequências de secas, inundações e mesmo das perdas econômicas da crise climática.

Géraud Bosman-Delzons

"Décadas de atraso na mitigação e adaptação às mudanças climáticas agravaram os seus efeitos" na saúde, afirmam os autores do 9º Lancet Countdown. "Os eventos climáticos extremos bateram recordes em todo o mundo em 2023, com ondas de calor, incêndios, tempestades, inundações e secas enfraquecendo as pessoas, os sistemas e as economias dos quais depende sua saúde", sublinha o artigo.

Quase dez anos após o Acordo de Paris e a primeira edição do estudo, o tom deste novo relatório convida a uma tomada de consciência e a decisões sérias.

Para avaliar estes efeitos das mudanças climáticas na saúde, cientistas - 122 em todo o mundo, de 57 instituições - analisaram cerca de 50 indicadores principais, alguns novos, expandindo as análises. Estas ferramentas permitem "avaliar um estado de saúde, uma prática, uma organização ou a ocorrência de um evento, assim como sua evolução ao longo do tempo", explica o artigo. Dez destes indicadores "estão batendo recordes preocupantes nos últimos anos", indica o documento de 50 páginas divulgado nesta quarta-feira.

O corpo humano mais exposto às ondas de calor

A exposição prolongada do corpo humano a temperaturas cada vez mais altas aumenta os efeitos na saúde física e mental. No entanto, entre 2019 e 2023, houve em média mais 46 dias de exposição ao calor do que num cenário sem mudanças climáticas. Em 2023, 31 países viveram pelo menos mais 100 dias com este nível prejudicial de calor do que num cenário sem aquecimento global.

Primeira consequência alarmante: a mortalidade entre pessoas com mais de 65 anos devido ao calor aumentou 167% em relação à década de 1990. Sem este aumento das temperaturas causado pelas emissões de gases do efeito estufa, esta taxa ficaria em 65%, segundo cálculos de dezenas de especialistas internacionais que participaram do relatório.

O número de horas de exposição do corpo humano ao calor durante atividades ao ar livre também aumentou em 27,7% em relação à média da década de 1990. Em 2023, estima-se em cerca de 1,6 bilhão o número de pessoas que trabalharam no exterior, ou seja, 26% da população mundial. Esta exposição também levou à perda de 512 bilhões de horas de trabalho potenciais - ou US$ 835 bilhões em perda de rendimento - de forma muito mais generalizada nos países mais pobres. Numa média anual, as perdas econômicas associadas a eventos extremos aumentaram 23% entre os anos de 2010 e 2014 e de 2019 e 2023 em 60% das economias mundiais.

Outra informação importante destacada pela pesquisa é que o tempo de sono perdido devido às temperaturas aumentou 6% em comparação com o período entre 1986 e 2005. "À medida que as temperaturas noturnas aumentam mais rapidamente do que as temperaturas diurnas em muitas partes do mundo, o risco de consequências adversas decorrentes da má qualidade do sono também aumenta", conclui o estudo.

Sendo um grande impacto direto das mudanças globais sobre os indivíduos, os fenômenos meteorológicos extremos, que se tornaram mais frequentes e mais intensos desde a era industrial, colocam as populações em risco. Por exemplo, a exposição a incêndios de alta intensidade aumentou em 124 países entre 2003 e 2023 e diminuiu apenas em 45. No entanto, o número de pessoas afetadas por partículas de fogo diminuiu, provavelmente devido a uma melhor prevenção e a uma gestão mais eficaz destas catástrofes.

Ao mesmo tempo, em 2023, quase metade da superfície terrestre do planeta (48%) sofreu pelo menos um mês de seca extrema - um recorde histórico. A América do Sul, mas também o Chifre da África (531 mil pessoas deslocadas na Somália) foram particularmente afetados. As sucessivas secas e ondas de calor lançaram quase 150 milhões de pessoas na insegurança alimentar em mais de uma centena de países.

Além disso, a seca e os incêndios aumentam as possibilidades de tempestades de poeira e areia. No entanto, os minerais levantados e dispersos contribuem para a poluição atmosférica, que amplifica patologias respiratórias (asma, por exemplo), cardiovasculares ou mortes prematuras. Globalmente, a Lancet Countdown estima que 3,8 bilhões de pessoas foram expostas a concentrações de partículas em suspensão muito acima das recomendações da Organização Mundial de Saúde, um número que está aumentando. Os países mais desenvolvidos são, em dois terços, os mais expostos.

Por outro lado, o aquecimento global também gera uma mudança no regime de chuvas, que se repete com mais frequência e se intensifica. Entre 2014 e 2023, 60% da área terrestre do mundo sofreu um aumento na precipitação extrema, em comparação com a média de três décadas de 1961 a 1990. O desenvolvimento de doenças infecciosas, como dengue, malária, vírus do Nilo Ocidental ou vibriose, uma infecção causada pelo consumo de marisco contaminado, é evidente. A sazonalidade da transmissão do vírus da malária tornou-se mais longa. Pelo contrário, em certas regiões endêmicas, na África Subsaariana por exemplo, as temperaturas são muito elevadas para permitir a sobrevivência do vetor viral, e esta duração diminuiu. Com isso, o território de vida do mosquito se expandiu.

Adaptação em termos de proteção da saúde não está à altura

Para além das consequências diretas nos corpos das mulheres e dos homens, as mudanças climáticas têm importantes implicações econômicas e sociais que influenciam a saúde das populações.

Nos países menos desenvolvidos, os residentes pagam o preço da pobreza energética e da falta de acesso à eletricidade, que ainda afeta 745 milhões de pessoas. A combustão de madeira ou esterco fornece 92% da energia doméstica. A utilização desta biomassa causou a morte de 3,3 milhões de pessoas em todo o mundo em 2021.

Além disso, certos hábitos têm um efeito duplo na saúde. O consumo excessivo de produtos pecuários (carne vermelha, entre outros) contribui para o aumento de 2,9% nas emissões de gases com efeito de estufa atribuídos à agricultura desde 2016, dendo um fator-chave na morte de 11,2 milhões de pessoas. No entanto, a mudança para dietas menos baseadas em carne promoveria a resiliência dos sistemas de saúde e financeiros, eles próprios sob pressão. "Os benefícios econômicos de uma transição para a neutralidade carbônica excederão em muito os custos da inação", insistem os cientistas. Além disso, as emissões do setor aumentaram 36% desde 2016. Um valor destacado pelo relatório, porque o afasta da meta de neutralidade carbônica e do seu princípio fundamental de não causar danos.

"Apesar de anos de monitoramento que revelaram ameaças iminentes à saúde decorrentes da inação climática, os riscos foram exacerbados por tantos atrasos na adaptação, que deixaram as pessoas mal protegidas contra a crescente ameaça das mudanças climáticas", diz o Lancet Countdown. O documento aponta para a falta de recursos financeiros como obstáculo à adaptação sanitária, bem como a utilização de medidas prejudiciais ao clima (ar condicionado) ou, pelo contrário, a não utilização de soluções existentes, como as baseadas na natureza, por exemplo, a restauração de florestas e ecossistemas. Além disso, a cobertura universal de saúde continua a ser um problema: de 4 a 5 bilhões de pessoas não têm acesso a serviços básicos de saúde.

Embora falte dinheiro em muitos países, o relatório recorda o apetite insaciável das grandes empresas de petróleo e gás que "continuam a desenvolver planos de extração" e beneficiam de "recursos financeiros substanciais", ao mesmo tempo que "prejudicam a saúde". "Em março de 2024, as 114 maiores empresas do mundo estavam a ponto de exceder o nível de emissões compatível com 1,5°C de aquecimento em 189% até 2040. As suas estratégias afastam o mundo da trajetória dos objetivos do Acordo de Paris, ameaçando cada vez mais a saúde e a sobrevivência das populações."

Redirecionar subsídios pagos aos combustíveis fósseis

Entre as notas positivas do relatório, a Lancet observa que um número crescente de países fez um inventário das suas fraquezas e das suas necessidades no domínio da saúde: apenas quatro países tinham um plano de adaptação da saúde em 2022. Foram 43 em 2023. Além disso, na esteira da redução do uso do carvão, o número de mortes devido à combustão de fósseis caiu 6,9% entre 2016 e 2021. Ainda sobre adaptação, os autores estão satisfeitos em ver que as contribuições para o Fundo Global para o Clima, que apoia projetos com potencial para resultados interessantes para a saúde, aumentou em 137% entre 2021 e 2023. O relatório saúda de forma mais ampla "o interesse crescente pela saúde" durante a COP28 e a elevação das alterações climáticas à categoria de prioridades dentro da OMS.

A Lancet Countdown apresenta finalmente "sete soluções políticas e globais de curto prazo para colocar a saúde no centro da resposta às alterações climáticas. Em primeiro lugar, a saúde deve estar no centro das próximas estratégias climáticas estaduais, que devem ser entregues até fevereiro de 2025. Os subsídios públicos distribuídos aos combustíveis fósseis devem ser redirecionados para o apoio a uma transição justa e ao desenvolvimento de energias mais limpas", o que melhoraria a saúde das populações.

Mais concretamente, os autores recomendam uma maior intervenção junto do público para promover energias renováveis ??ou mesmo dietas mais saudáveis, que "poderiam salvar milhões de vidas todos os anos". No entanto, os sinais mostram que esta não é a direção tomada: o número de governos que mencionaram a saúde em relação às alterações climáticas nos seus discursos anuais na ONU caiu de 50% em 2022 para 35% em 2023. Os meios de comunicação também parecem não acompanhar: o número de reportagens sobre clima mencionando saúde caiu 10%.

O relatório não esquece o contexto da COP29 e o que surgirá como tema principal destas negociações: encontrar um acordo sobre um novo objetivo financeiro para o financiamento climático, do qual a saúde humana deve estar no centro. Pelo segundo ano consecutivo, um dos dez dias temáticos será especialmente dedicado à saúde, no dia 18 de novembro.