Desabamento de hotel na Argentina mata 1 e deixa desaparecidos

BUENOS AIRES, 29 OUT (ANSA) - Ao menos uma pessoa morreu após o desabamento parcial de um hotel na cidade de Villa Gesell, na Argentina. As autoridades apontam que entre sete e nove pessoas ainda estão sob os escombros do edifício, que colapsou na noite da última segunda-feira (28).

Segundo o jornal argentino La Nación, cerca de 200 agentes, incluindo bombeiros, policiais e equipes de busca, estão trabalhando no que restou do hotel Dubrovnik, a fim de localizar possíveis sobreviventes. Já o corpo resgatado é de um homem de 89 anos.

As causas do desabamento de cerca de 80% da estrutura ainda estão sendo apuradas, embora o Ministério Público tenha aberto uma ação por negligência. Um carpinteiro e dois operários envolvidos nas obras de restauração do edifício no momento do acidente foram detidos - ambos conseguiram escapar ilesos.

Outros dois arquitetos responsáveis pelas obras na hora do acidente também são investigados pela promotoria, que analisa se as licenças para reforma do hotel estavam em ordem. (ANSA).

