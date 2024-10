Remédios para tosse com ou sem catarro: o que funciona de fato?

A maior parte dos remédios para a tosse normalmente são mais focados no tratamento do sintoma, mas tudo depende muito do tipo. E, de qualquer modo, é sempre importante investir em tratamentos para a causa —ainda mais quando o sintoma é presente em diversas doenças, da covid-19 à gripe.

Ou seja: tudo vai depender muito de quais são as características dessa tosse e os sintomas que a acompanham.

VivaBem conversou com especialistas para saber mais sobre os medicamentos indicados para cada tipo de tosse e também sobre quais recursos caseiros também são indicados como coadjuvantes no tratamento.

Remédios para tosse seca

Quando pensamos em tosse seca, as principais causas são infecções de vias aéreas, como gripes e resfriados, e doenças alérgicas respiratórias, como rinossinusite alérgica e asma.

Normalmente, os medicamentos que as pessoas usam são os antitussígenos, como:

dropropizina

dextrometorfano

levodropropizina

No entanto, é preciso ter cuidado ao consumi-los, pois ao reduzir o sintoma, eles podem mascarar a causa da tosse.

O problema em não buscar entender o que está causando este sintoma é que isso pode acabar prolongando a tosse e tornando-a crônica. Além disso, ela pode ter uma causa mais grave como tuberculose pulmonar, enfisema e até câncer de pulmão. A tuberculose é uma doença que precisa ser tratada logo, já que é altamente transmissível.

Quando há tosse seca, é sempre importante estar atento se há outros sintomas como febre, mal-estar geral e dor de cabeça, já que eles normalmente indicam infecções.

Remédios para tosse alérgica

A tosse alérgica não é um diagnóstico por si só, mas como denominamos quando o sintoma se relaciona com doenças alérgicas, como a rinite e a asma. Normalmente, os medicamentos usados são tanto para tratar a causa quanto o sintoma, como os anti-histamínicos, fármacos que bloqueiam a ação da histamina, uma das substâncias liberadas na rinite alérgica.

Hoje existem anti-histamínicos de primeira e segunda geração. Os últimos, como a loratadina, são considerados melhores, já que trazem menos efeitos colaterais como sonolência, boca seca, aumento de apetite, obstipação intestinal e retenção urinária.

Além dos medicamentos, é importante a pessoa tomar medidas para redução de aeroalérgenos em casa, que são ácaros, fungos, proteínas de animais (cão, gato) e de baratas. Normalmente essas medidas envolvem:

Limpeza constante;

Lavagem dos tecidos como lençóis, fronhas, mantas de sofá, etc.

Troca dos colchões a cada dez anos e dos travesseiros a pelo menos cada dois anos;

Evitar pontos de umidade.

Remédios para tosse com catarro

A tosse com catarro é aquela que tem como objetivo eliminar a secreção e normalmente é causada por sinusite, adenoidite, laringite e traqueíte. Normalmente são infecções virais ou bacterianas, em que o agente ataca o endotélio (revestimento interno das vias aéreas), que começa a descamar e liberar uma secreção.

Normalmente, existem dois tipos de medicamentos usados nesse tipo de tosse:

Mucolítico : agem deixando a secreção mais fluída, facilitando que ela se solte da parede das vias aéreas e seja eliminada

: agem deixando a secreção mais fluída, facilitando que ela se solte da parede das vias aéreas e seja eliminada Expectorantes: ajudam na saída da secreção por vários mecanismos, como a broncodilatação (aumentando o calibre do brônquios), o aumento da produção do componente líquido da secreção e diminuição da sua viscosidade e a irritação brônquica, provocando intencionalmente a tosse.

A indicação vai variar conforme o perfil que o paciente apresenta: se o muco é muito espesso, se há contração dos brônquios, entre outros.

Remédios para tosse infantil

A tosse infantil pode ser dos mesmos tipos e ter as mesmas causas do que as de adultos, só muda o tratamento, afinal a criança não pode ser tratada como apenas um adulto menor, até porque quando crescemos enfrentamos outras causas para problemas na garganta como o tabagismo e o próprio envelhecimento.

Uma causa muito comum da tosse infantil, por exemplo, é a obstrução nasal, que pode ser tratada apenas com a lavagem das vias aéreas superiores.

Por isso, e como não é qualquer medicamento que deve ser indicado aos pequenos, o ideal é sempre buscar uma orientação do pediatra que já atende o pequeno regularmente. Os cuidados caseiros que citamos abaixo também são indicados.

Remédios caseiros para tosse: o que funciona?

Quando pensamos em remédios caseiros para tosse, eles funcionam mais como adjuvantes, ajudando a trazer alívio. Entenda quais realmente funcionam:

1. Aumento do consumo de água

O principal cuidado caseiro recomendado para a tosse é beber bastante água, já que ela ajuda a hidratar as vias aéreas, ajudando a reduzir a tosse seca e melhorando a expectoração quando há tosse carregada.

2. Lavagem nasal

Quando há congestão, fazer a lavagem com soro fisiológico ajuda a limpar as vias aéreas e expectorar as secreções.

3. Uso de umidificadores

Os umidificadores de ar podem ajudar a pessoa com tosse em dias mais secos, já que a umidade do ar é um fator importante nesses casos, principalmente quando a pessoa não está conseguindo respirar pelo nariz, local onde ocorre a umidificação natural do ar que respiramos.

4. Própolis

Estudos mostram que própolis tem atividade antiviral, antibacteriana, antifúngica, antioxidante e imunomoduladora, podendo ser útil em várias situações onde há irritação na garganta.

5. Gargarejo com água e sal

Receita antiga das avós, apesar de não ter comprovação científica, tem um pouco de sentido seu uso: afinal a água com sal age na mucosa da garganta através da osmolaridade, atraindo líquido por estar com alta concentração de sódio, podendo aliviar o inchaço e o catarro local, além da ação antisséptica.

6. Mel e limão

É sabido que o mel tem efeito anti-inflamatório e antibacteriano, enquanto o limão é fonte de vitamina C, que é fundamental ao sistema imune no combate de gripes e resfriados.

7. Leite quente

Aqui o mérito é mais da temperatura do que o leite em si: bebidas quentes provocam dilatação de artérias na garganta e consequentemente aumentará a circulação de células de defesa local. Mas fazer isso com o leite tem sim uma vantagem: a gordura do integral pode formar no momento da ingestão uma pequena camada sobre a mucosa respiratória da orofaringe, diminuindo o estímulo a alguns receptores locais para tosse.

Cuidados que podem piorar a tosse

Existem algumas medidas que podem trazer mais irritação à garganta, como:

Gargarejo com vinagre: como o pH da garganta é alcalino, usar algo ácido pode piorar a irritação local;

Ingestão de álcool: é preciso tomar cuidado com receitinhas que levem bebidas como o conhaque, pois dependendo da quantidade a bebida alcoólica também pode irritar a garganta.

Já as balas, apesar de trazer um alívio imediato à mucosa que está machucada com a inflamação, também são uma pegadinha, já que essa mesma boa sensação pode levar a pessoa a voltar a forçar o uso da garganta que a dor estava inibindo, piorando o quadro em longo prazo. Por isso, a indicação é usar com cuidado.

Fontes: Allex Itar Ogawa, otorrinolaringologista e professor de medicina; José Tadeu Colares Monteiro, pneumologista; Larissa Fabbri Mendes, otorrinolaringologista, especialista pela Aborl (Associação Brasileira de Otorrinolaringologia); Pedro Cavalcante, especializado em pediatria pelo Instituto da Criança da USP (Universidade de São Paulo) e médico de família; Pedro Giavina-Bianchi, alergologista; e Saramira Cardoso Bohadana, otorrinolaringologista.

*Com matéria de novembro de 2022