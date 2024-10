Nunes agradece 'líder maior' Tarcísio e só cita Bolsonaro ao falar de vice

Reeleito em São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) agradeceu em discurso de vitória o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), a quem chamou de "líder maior", e só citou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para agradecer a indicação de seu vice, coronel Mello Araújo.

O que aconteceu

Nunes atribuiu vitória ao apoio do governador, a quem disse dever lealdade eterna. "Agradeço o líder maior, sem o qual essa vitória não seria possível. O meu amigo que me deu a mão na hora mais difícil, o governador Tarcísio de Freitas", declarou Nunes. "Conte comigo, meu irmão, como seu pilar para todas as construções do seu destino, porque você foi o alicerce da minha vitória".

Prefeito só citou Bolsonaro ao agradecer Mello Araújo. "Foi uma indicação preciosa do presidente Bolsonaro, tenho certeza que vamos trabalhar muito por São Paulo", falou.

Apesar de ter indicado o nome do vice, ex-presidente teve participação tímida na campanha do prefeito, principalmente no primeiro turno. O primeiro evento de campanha de Nunes com participação de Bolsonaro foi na última terça-feira (22), um almoço com empresários.

No discurso, Nunes disse ainda que seu êxito mostra que "o equilíbrio vence todos os extremismos". "Essa foi a mensagem dessas eleições", falou. "Fazer a construção da política é muito mais difícil e desgastante do que surfar nas ondas dos ódios e das rejeições."

Com 100% das urnas apuradas na capital paulista, Nunes teve 59,35% dos votos válidos. Seu adversário, Guilherme Boulos (PSOL), ficou com 40,65%. O resultado foi similar ao de 2020, quando Bruno Covas (PSDB) conquistou 59,38% dos votos, ante 40,62% de Boulos. Em discurso, Boulos disse que perdeu a eleição, mas que sua campanha "recuperou a dignidade da esquerda".

Ricardo Nunes abraça Tarcísio de Freitas após vencer eleição em São Paulo Imagem: 27.out.2024-Bruno Santos/Folhapress

A festa de Ricardo Nunes

Vice-prefeito eleito celebrou ao chegar na festa. "Muito feliz. Parabéns a todos. Essa é uma vitória do povo paulista", afirmou o coronel Mello Araújo.

Tomás Covas, filho de Bruno Covas, comemorou a vitória de Ricardo Nunes, certo de que o legado de seu pai terá continuidade. "Estou muito feliz de ter participado deste momento há quatro anos e agora novamente."

Uma fonte da campanha próxima ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) destacou o papel do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), a quem chamou de "gigante". Segundo ele, o governador chegou a gravar 350 vídeos na sexta antes do primeiro turno, para serem distribuídos bairro a bairro e turbinarem as chances de Nunes.

A festa de Nunes tem plumagem especial. Integrantes do movimento "Tucanos com Ricardo Nunes" marcaram presença com camisas amarelas e bandeiras. O grupo é formado por membros e ex-membros do PSDB que não concordaram com a decisão do partido em lançar Datena e apoia Nunes desde agosto, quando uma convenção na Alesp lançou a sua candidatura à reeleição.

Nunes estava resistente em cantar vitória antes da hora, mas apoiadores o convenceram nesta manhã a transferir o evento da apuração para um local maior. A festa mudou do edifício Joelma, na região central, para o clube Banespa, em Santo Amaro, na zona sul, e foi montada em sete horas.