Quem ganhou eleição em Campo Grande? Veja resultado do 2º turno

Atual prefeita de Campo Grande (MS), Adriane Lopes (PP) venceu Rode Modesto (União Brasil) no segundo turno das eleições neste domingo (27) e foi reeleita. Camila Nascimento de Oliveira (Avante) será a vice-prefeita.

Com 100% das urnas apuradas, Adriane obteve 51,45% dos votos (222.699). Rose Modesto ficou com 48,55% (210.112).

O que aconteceu

Vitória manteve tendência do primeiro turno. Adriane Lopes havia sido a candidata mais votada, com 31,67% dos votos válidos. Rose Modesto obteve 29,56% na ocasião.

Apoio do governador do estado. Durante a campanha, Adriane recebeu apoio do atual governador do Mato Grosso do Sul Eduardo Riedel (PSDB), além da senadora Tereza Cristina (PP), ex-ministra do governo Bolsonaro, que é a madrinha da prefeita.

Quem é Anderson Farias

Adriane Lopes é natural de Grandes Rios (PR) e mudou-se para Campo Grande ainda na infância. Ela é casada com o deputado estadual Lídio Lopes (Patriota).

A prefeita é formada em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), além de possuir graduação em Teologia e pós-graduação em Administração Pública e Gerência de Cidades. Ela é uma das únicas gestoras de capitais no Brasil.

Adriane foi eleita vice-prefeita de Campo Grande em 2017. Ela assumiu o cargo de prefeita em 2022, tornando-se a primeira mulher a assumir a prefeitura da cidade.