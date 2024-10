'Perdemos a eleição, mas recuperamos a dignidade da esquerda', diz Boulos

Derrotado nas urnas por Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) acompanhou a apuração e discursou na Casa de Portugal, que fica na Liberdade, centro de São Paulo.

O que aconteceu

"Eu não vou fazer aqui um discurso de perdedor", disse Boulos em discurso que marcou o fim do segundo turno. "A gente perdeu uma eleição, mas nessa campanha a gente recuperou a dignidade da esquerda brasileira." O candidato agradeceu a Marta Suplicy (PT), sua vice, que esteve ao seu lado durante o discurso e aos paulistanos que votaram nele.

Ricardo Nunes (MDB) ficou com 59,35% dos votos válidos enquanto Boulos ficou com 40,65%.

Boulos foi ovacionado por apoiadores durante o discurso reconhecendo a derrota. "O povo sem medo de lutar", diziam aqueles que estavam na Casa de Portugal. Ele começou a fala dizendo que não iria comentar "mentiras e ataques" que para o parlamentar foram o que "definiram a eleição."

Mais cedo, sem apresentar provas, Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que o PCC orientou familiares e apoiadores a votar em Boulos. "Houve a interceptação de conversas e orientações que eram emanadas de presídios, por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas, de determinadas áreas, a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação e isso não vai ter influência nenhuma na eleição", disse o governador após votar na manhã deste domingo.

Questionado sobre quem seria esse candidato, Tarcísio citou o nome de Boulos. O candidato do PSOL acionou a Justiça Eleitoral e pediu a inelegibilidade do governador e da chapa de Nunes.

Assim que ficou sabendo, Boulos afirmou que a fala de Tarcísio foi motivada por "medo da virada". O secretário do Ministério da Justiça, Mário Luiz Sarrubbo, disse que nenhum órgão de inteligência identificou ação do PCC.

Guilherme Boulos (PSOL) acreditou na virada de votos até o último dia de campanha. O deputado federal estava acompanhado da sua esposa, Natalia Szermeta e das filhas, Sofia e Laura durante a contagem dos votos. Marta Suplicy (PT) e apoiadores do parlamentar também estavam no local.

O parlamentar também agradeceu a Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena pelo apoio no segundo turno. "Aqueles que se juntaram a nós no segundo turno, em especial à Tabata Amaral, ao PSB e ao José Luiz Datena", afirmou Boulos, que agradeceu ainda ao apresentador por se arriscar quando decidiu apoiá-lo, fazendo frente a decisão do seu partido, o PSDB. "Eu sei o quanto o Datena se arriscou e abriu mão, como jornalista, ao nos apoiar no segundo turno."

Ele agradeceu aos apoiadores do MST (Movimento Sem Teto). "Uma eleição se ganha ou se perde, mas a dignidade não pode se perder. E isso aprendi com eles."

Boulos disse no discurso que a filha chorou ao ver mentiras sobre ele na internet. "Talvez muitos de vocês não saibam o que é ver uma filha chorando por ataques que viu na internet", disse o deputado, que agradeceu aos pais e às irmãs, à esposa e à avó, dona Cida, com quem votou neste domingo pelo apoio durante a campanha. "Aguentaram junto comigo o tranco de muitas mentiras, muitos ataques".

O último agradecimento foi para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "A maior liderança da história desse país", disse Boulos. "Nos momentos mais difíceis dessa campanha, o presidente Lula me chamou e me disse: 'siga em frente, seja quem você é'." Ele aproveitou o discurso final para mandar uma mensagem para o presidente. "Eu quero te dizer que você é uma inspiração e que aqui você sempre terá um companheiro leal."