TSE: Cármen Lúcia fará pronunciamento em rede nacional às 20h30

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, fará um pronunciamento em

rede nacional de rádio e televisão neste sábado, às 20h30, em virtude da realização do segundo turno

das eleições municipais. Ela está em Belo Horizonte (MG), onde deve votar amanhã, domingo (27), e

chega em Brasília no fim da manhã. As informações são da assessoria de comunicação do TSE.

Na quinta-feira, a presidente do Tribunal declarou que "o voto é uma bênção democrática" e pediu o

comparecimento dos eleitores às urnas eletrônicas no 2º turno das Eleições Municipais de 2024, que

acontece neste domingo em 51 municípios, sendo 15 capitais.

O período de votação será das 8h às 17h, no horário de Brasília (DF). Os eleitores voltarão às urnas

para escolher os novos prefeitos e vice-prefeitos, que assumirão os cargos para o período de 2025 a

2028.

O TSE confirmou neste sábado a integridade e autenticidade dos sistemas eleitorais, em cerimônia. O

evento é destinado à verificação dos sistemas responsáveis pela recepção e soma dos votos nas

eleições.