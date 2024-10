Eleição no Japão testará partido governista e pode trazer incertezas

Por Tim Kelly

TÓQUIO (Reuters) - Os eleitores do Japão podem acabar com mais de uma década de domínio do Partido Liberal Democrático (PLD) no domingo, forçando o partido governista a fazer acordos de compartilhamento de poder que podem prejudicar a liderança do país.

A eleição geral japonesa, nove dias antes dos Estados Unidos escolherem um novo presidente, acrescenta incerteza a um cenário geopolítico já turbulento, uma vez que o governo de Tóquio enfrenta tensões crescentes com a vizinha China e a inflação pressiona as famílias japonesas.

O PLD conservador do primeiro-ministro Shigeru Ishiba, no governo durante quase toda a era pós-guerra, tem a maioria na câmara baixa do Parlamento desde 2012, governando em coalizão com o Komeito, do qual depende para controlar a câmara alta, menos poderosa.

Mas o descontentamento com um escândalo de financiamento político do PLD e o aumento do custo de vida na quarta maior economia do mundo ameaçam o partido governista.

"A raiva do público não diminuiu. A eleição será muito acirrada para o PLD", disse Tomoaki Iwai, professor emérito da Universidade Nihon e especialista em dinheiro na política.

Uma pesquisa de opinião publicada no jornal Asahi na segunda-feira sugeriu que o partido poderia perder até 50 de seus 247 assentos na câmara baixa e o Komeito poderia ficar com menos de 30, colocando a coalizão abaixo dos 233 necessários para a maioria.

O PLD continuará facilmente a ser a maior força no Parlamento, mas muitos votos poderão ir para o segundo partido, o Partido Democrático Constitucional do Japão (PDCJ), da oposição, que derrotou o PLD em 2009. O PDCJ poderá conquistar 140 cadeiras, segundo estimativa do Asahi.

Se o PLD precisar contar com o Komeito para formar um governo, isso daria mais influência ao seu parceiro menor.

O Komeito, afiliado à maior organização budista leiga do Japão, tem se mostrado relutante em apoiar as decisões que considera um afastamento do pacifismo do Japão do pós-guerra, como a aquisição de armas de longo alcance que o PLD argumenta serem necessárias para impedir que a China inicie uma guerra no Leste Asiático.

POSSÍVEL MUDANÇA NA COALIZÃO

Se a coalizão perder sua maioria, o PLD precisará do apoio de pelo menos um outro partido, o que limitará ainda mais a política de Ishiba e, possivelmente, complicará os esforços do Banco do Japão para desfazer décadas de estímulo monetário.

Entre os possíveis parceiros estão o Partido Democrático para o Povo (PDP), que tinha sete legisladores na Câmara dos Deputados na eleição e defende impostos mais baixos, e o conservador Partido da Inovação do Japão, que está defendendo 44 cadeiras com a promessa de regras de doação mais rígidas para limpar a política.

"Uma coalizão com o PDP poderia acontecer, mas o desafio seria conciliar sua pressão por cortes de impostos", disse Masafumi Fujiwara, professor associado da Universidade de Yamanashi.

O PDP quer reduzir pela metade o imposto nacional sobre vendas de 10% do Japão e cortar o imposto de renda, políticas que não são apoiadas pelo PLD.

Até o momento, o líder do PDP, Yuichiro Tamaki, rejeitou a ideia de trabalhar com uma coalizão liderada pelo PLD. O líder do Partido da Inovação, Nobuyuki Baba, não descartou a possibilidade de uma parceria.

Uma opção para Ishiba poderia ser reintegrar os legisladores expulsos do PLD por causa do escândalo que concorrem como independentes em distritos eleitorais onde o partido não está apresentando candidatos.

"Espera-se que vários desses candidatos questionáveis vençam e, ao endossá-los oficialmente, o PLD poderia garantir por pouco uma maioria de partido único", disse Tadashi Mori, professor de Ciências Políticas da Universidade Aichi Gakuin.

Mas isso seria arriscado para Ishiba. O escândalo sobre doações não declaradas em eventos de arrecadação de fundos é um fator que a maioria dos eleitores está avaliando, de acordo com a pesquisa da Asahi.

Fumio Kishida renunciou ao cargo de primeiro-ministro no mês passado por causa do escândalo, embora não tenha sido implicado. Ishiba, na esperança de aproveitar a mudança e solidificar o domínio do PLD no poder, convocou imediatamente uma eleição antecipada, mas sua popularidade e as perspectivas do PLD caíram desde que assumiu o cargo em 1º de outubro.

O apoio ao seu gabinete caiu de 44% para 41% em uma semana, de acordo com uma pesquisa publicada pela emissora pública NHK na segunda-feira.

Se o PLD não conseguir formar uma coalizão de governo, o PDCJ, de centro-esquerda, poderá tentar montar um governo a partir de uma colcha de retalhos de partidos de oposição. O partido, liderado pelo ex-primeiro-ministro Yoshihiko Noda, descartou a possibilidade de formar uma coalizão com o PLD.

"Seria muito desafiador ver o PDCJ formando um governo com os outros partidos de oposição, devido à diferença de suas visões políticas", disse Rintaro Nishimura, associado da empresa de consultoria Asia Group Japan. "A instabilidade política realmente ocorre independentemente de quem vencer."

(Reportagem de Tim Kelly e Yoshifumi Takemoto)